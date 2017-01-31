«Другой Пушкин» представлен на выставке в Пскове в рамках театрального фестиваля

Выставка «Другой Пушкин» открылась в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля в галерее «Цех» в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, представленные на выставке работы созданы сестрами Марией и Натальей Арендт при участии Саши П (Александра Петрелли).

На выставке представлены серия портретов, вышивки-лайтбоксы, коллажи из старинных тканей, интерактивные инсталляции, иллюстрации к произведениям и многое другое.

Мария Арендт рассказала, что их предок - врач Николай Арендт - когда-то пытался спасти поэта Александра Пушкина от смертельного ранения, но не смог. Тогда две сестры придумали такую историю, будто они посылает в прошлое виртуальную посылку с заветным лекарством, и великого поэта удается спасти. Из этой фантазии и родилась выставка, представленная сегодня псковичам. У сестер Арендт Пушкин выживает.

«Мы чувствуем себя причастными к этой трагедии русской культуры, так как наш прапрадедушка лейбмедик в свое время не смог помочь смертельно раненому поэту. Вслед за пушкиноведами мы позволили себе немного поразмышлять на тему, что могло бы быть, окажись в саквояже доктора Арендта порошок пенициллина... Представим себе, что наш классик, чудом выжил, но, пережив клиническую смерть, он сильно изменился, настолько, что даже изменил литературе. Будучи, отцом русского китча, толкователем сновидений, большим забиякой, великим созерцателем и предсказателем будущего этот, уже не - поэт стал искать других глубин, других выразительных средств. Эта выставка - наша попытка взглянуть на мир глазами классика, попробовать передать средствами изобразительного искусства то, что сказано или недосказано языком литературным», - говорят о выставке сестры Арендт.

«Мы используем несколько необычные средства. Вы уж нас извините, если привыкли к традиционным», - улыбнулась Наталья Арендт.

Директор Пушкинского театрального фестиваля Марина Николаева подчеркнула, что сегодня псковичи имеют дело с именитыми современными художниками. Выставка уже имеет свою историю, но для Пскова экспозиция формировалась особым способом.

После официального открытия гостей ждал сюрприз - появление третьего автора Александра Петрелли в роли Александра Сергеевича.

Выставка будет открыта для посещения до 3 марта. Вход свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей