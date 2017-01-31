«Коляда-театр» открыл в Пскове XXIV Пушкинский театральный фестиваль

XXIV Пушкинский театральный фестиваль торжественно открыт в Пскове. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на большой сцене Псковского академического театра драмы проходит первый фестивальный показ спектакля.

Открывая фестиваль, директор ТКД Псковской области Дмитрий Месхиев выразил надежду, что команда фестиваля представит очень разные спектакли из разных регионов России. Спектакли самые разные, на любой вкус. «Все это свежее, новое со всей страны. Самое лучшее», - подчеркнул он и поблагодарил всех причастных к этому делу.

Гостям форума представлена постановка «Пиковая дама» в исполнении артистов «Коляды-театра» по пьесе Николая Коляды.

Сам автор постановки признался, что труппе «маленького, провинциального театра» очень волнительно открывать Пушкинский театральный фестиваль в Пскове. «Я думаю, что Александр Сергеевич не обидеться, а даже повеселиться, что мы так пофантазировали», - улыбнулся Николай Коляда, представляя свой спектакль.

Николай Коляда создал оригинальную пьесу по мотивам знаменитой «Пиковой дамы». Драматург оттолкнулся от фразы Пушкина о том, что Германн был обрусевшим немцем. Пьеса написана на двух языках – на немецком и на русском, при этом зрители, не знающие немецкого, будут все понимать – так построены диалоги. Актеры выучили огромное количество текста на немецком языке, который звучит в спектакле практически как музыка. Персонажи спектакля говорят по-немецки: кто-то лучше, кто-то хуже, и все восторгаются Германией, где они никогда не были, но для них она – земля обетованная. При этом все костерят Россию: и плохая она, и глупая, но вот парадокс – жить можно только здесь, на Родине, а отдыхать и развлекаться на время – все отправляются туда, в Европу.

Сам текст классического произведения полностью вошел в пьесу и практически остался неизменным. Но образные решения и неожиданные мизансцены, «добавленные» режиссером, заставляют видеть прочтенные в школьные годы строки совсем по-другому.

В этом спектакле соединены современные ритмы и старинные русские романсы. У героев весьма странные костюмы, а в декорации – не менее странные трехлитровые банки (их сто штук на сцене) с белой пеной внутри.

В роли Германна заслуженный артист РФ Олег Ягодин и артист Александр Логинов, Графиню играют Вера Цвиткис и Татьяна Бунькова, в роли Лизы – Юлия Беспалова и Валентина Сизоненко, в массовых сценах - артисты театра.

Отметим, сам режиссер, выдающийся драматург и писатель Николай Коляда приветствовал зрителей еще до начала спектакля в фойе, где можно было купить его книгу, которую мастер подписывал для каждого желающего.

Добавим, помимо театральной программы на фестивале предусмотрена большая лекционная часть в рамках научной конференции «Литургия и театр». Кроме того, в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля пройдет режиссерская лаборатория Олега Лоевского.

Источник: Псковская Лента Новостей