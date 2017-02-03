Опубликована обновленная программа научной конференции «Литургия и театр»В рамках Пушкинского театрального фестиваля пройдет научная конференция «Литургия и театр». Представляем вашему вниманию обновленную программу мероприятий. «Литургия и театр» Автор идеи и модератор – Алёна Карась 09...
Сразу две премьеры ждут сегодня гостей Пушкинского театрального фестиваля
Сразу две премьеры ждут сегодня гостей Пушкинского театрального фестиваля.
На большой сцене в 16.00 Коляда-театр представит спектакль «Фальшивый купон» по одноименному рассказу Льва Толстого. В основе пьесы простая мысль: маленькое, казалось бы, ничтожное зло, сотворенное людьми для забавы, разрастается, как снежный ком, и вовлекает в себя новых и новых людей, творя зло поистине вселенского масштаба.
Вторая постановка пройдет на малой сцене. Это «Пиковая дама» Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина. По словам создателей постановки, спектакль выдержан в жанре драматической мистификации. Работа создана на основе произведения Александра Пушкина «Пиковая дама». Режиссер - Юрий Печенежский, художник-постановщик – заслуженный художник России Александр Стройло. Начало в 19.00.
Источник: Псковская Лента Новостей