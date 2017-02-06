Германн «оскорблять», графиня капутXXIV Пушкинский театральный фестиваль открылся драматической фантазией Николая Коляды на темы «Пиковой дамы» Редкая птица долетит; не каждый зритель досидит. Псковская публика давно не испытывала столь полярных...31
Театры из Петербурга и Новосибирска сегодня покажут два спектакля в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля
В Псковского областном театре кукол для самых маленьких гостей фестиваля театр «Кукольный формат» (Санкт-Петербург
А вечером на большой сцене Псковского академического театра драмы новосибирский «Старый дом» покажет фантастическую оперу «Снегурочка», созданную по мотивам одноименного произведения Островского. Начало спектакля в 19:00. В продаже еще осталось несколько билетов.
Напомним, что завтра 8 февраля в 14:00 и 18:00 на малой сцене драмтеатра «Кукольный формат» представит зрителям свой вариант «Пиковой дамы». В 16:00 в Медиахолле Театрально-конце
В этот же день на большой сцене KLIM и Центр драматургии и режиссуры (Москва) расскажут «Сказки для взрослых» по мотивам пушкинских «Царь Никита», «Жених», «Сказка о попе и работнике его Балде».
Подробная афиша и билеты на официальном сайте фестиваля.
А вечером на большой сцене Псковского академического театра драмы новосибирский «Старый дом» покажет фантастическую оперу «Снегурочка», созданную по мотивам одноименного произведения Островского. Начало спектакля в 19:00. В продаже еще осталось несколько билетов.
Напомним, что завтра 8 февраля в 14:00 и 18:00 на малой сцене драмтеатра «Кукольный формат» представит зрителям свой вариант «Пиковой дамы». В 16:00 в Медиахолле Театрально-конце
В этот же день на большой сцене KLIM и Центр драматургии и режиссуры (Москва) расскажут «Сказки для взрослых» по мотивам пушкинских «Царь Никита», «Жених», «Сказка о попе и работнике его Балде».
Подробная афиша и билеты на официальном сайте фестиваля.
Источник: Псковская Лента Новостей
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