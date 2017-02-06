Театры из Петербурга и Новосибирска сегодня покажут два спектакля в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля

А вечером на большой сцене Псковского академического театра драмы новосибирский «Старый дом» покажет фантастическую оперу «Снегурочка», созданную по мотивам одноименного произведения Островского. Начало спектакля в 19:00. В продаже еще осталось несколько билетов.

Напомним, что завтра 8 февраля в 14:00 и 18:00 на малой сцене драмтеатра «Кукольный формат» представит зрителям свой вариант «Пиковой дамы». В 16:00 в Медиахолле Театрально-конце ртной дирекции пройдет лекция историка театра, продюсера, драматурга, режиссера, доцента РГИСТ, доктора искусствоведения Константина Александровича Учителя «Пиковая дама»: Чайковский. Мейерхольд. Хармс. Вход на встречу свободный.