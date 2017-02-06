Спектакль «Записки юного врача», который псковичи увидят 12 февраля, получил гран-при фестиваля «Монокль»

Гран-при фестиваля «Монокль» за спектакль «Записки юного врача» получил артист театра «Мастерская» Максим Блинов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, «Монокль» – международный фестиваль моноспектаклей. Проводится с 1995 года в Петербурге один раз в два года. С 2005 года входит в Международную ассоциацию фестивалей моноспектаклей и лабораторий театра одного актера.

Напомним, спектакль «Записки юного врача» покажут 12 февраля на большой сцене Псковского драмтеатра в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля.

Подробная афиша и билеты на официальном сайте фестиваля.

Источник: Псковская Лента Новостей