Лекция Майи Кучерской пройдет в рамках Пушкинского фестиваля в Пскове

9 февраля в 16.00 в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля пройдет лекция Майи Кучерской «Записки расстриги: об одном неосуществленном замысле Лескова». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертнй дирекции Псковской области.

Майя Кучерская - писатель, автор книг «Современный патерик», «Бог дождя», «Тетя Мотя» и других. Литературовед, профессор филологического факультета Высшей школы экономики, кандидат филологических наук (Москва). Майя Александровна является лауреатом Бунинской премии (2006), Студенческого Букера (2007). В 2013 году стала победителем в читательском голосовании премии «Большая книга». Руководитель Школы литературного мастерства Creative Writing School.

Лекция состоится в Медиахолле Театрально-конце ртной дирекции по адресу: улица Пушкина, 13 (административно е здание за Псковским драмтеатром). Вход на мероприятие свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей