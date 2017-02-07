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Лекция Майи Кучерской пройдет в рамках Пушкинского фестиваля в Пскове

08.02.2017 14:05 ПЛН, Псков

9 февраля в 16.00 в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля пройдет лекция Майи Кучерской «Записки расстриги: об одном неосуществленном замысле Лескова». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Театрально-концертнй дирекции Псковской области.

Майя Кучерская - писатель, автор книг «Современный патерик», «Бог дождя», «Тетя Мотя» и других. Литературовед, профессор филологического факультета Высшей школы экономики, кандидат филологических наук (Москва). Майя Александровна является лауреатом Бунинской премии (2006), Студенческого Букера (2007). В 2013 году стала победителем в читательском голосовании премии «Большая книга». Руководитель Школы литературного мастерства Creative Writing School.

Лекция состоится в Медиахолле Театрально-концертной дирекции по адресу: улица Пушкина, 13 (административное здание за Псковским драмтеатром). Вход на мероприятие свободный.

Источник: Псковская Лента Новостей



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XXIV Пушкинский театральный фестиваль

 


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