За пять дней Псковский драмтеатр выпустит три полноценных спектакля

За пять дней Псковский драмтеатр подготовит три полноценных спектакля, с декорациями и костюмами. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 8 февраля сообщил театральный деятель, критик, куратор режиссерской лаборатории в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля Олег Лоевский.

По его словам, такая идея проведения режиссерской лаборатории для Псковского драмтеатра не нова. Подобная лаборатория проходила уже в 2010 году. Для некоторых режиссеров это первая лаборатория. Например, для Дмитрия Крестьянкина.

В лаборатории примут участие молодые режиссеры. «Интересно, что у них получится. Интересен их взгляд. Я думаю, будет нескучно», - добавил Олег Лоевский.

Для режиссеров подобная лаборатория, уверен О. Лоевский, - это большой опыт, для артистов - серьезный тренинг, а дирекции театров - большая организационная работа, потому что за пять дней нужно выпустить три спектакля. Для зрителей, добавил критик, это тоже серьезная работа. Олег Лоевский приглашает в качестве зрителей всех тех, кто не боится внутренней эмоциональной работы. «А кому скучно и неинтересно - пусть смотрят телевизор», - подчеркнул он.

Напомним, три российских режиссера вместе с актерами псковской театральной труппы под руководством известного театрального деятеля Олега Лоевского будут создавать эскизы спектаклей. По окончании лаборатории работы будут представлены зрителям на малой сцене Псковского академического театра драмы имени А. С. Пушкина.

Первый эскиз, который увидят гости фестиваля, будет называться «Моцарт и Сальери». Режиссер - Дмитрий Крестьянкин. Показ состоится 11 февраля в 14.00. В постановке занять народный артист России Владимир Свекольников.

В основе эскиза Крестьянкина - стихотворная пьеса Пушкина, основанная на популярной легенде об отравлении Моцарта его старшим современником, титулованным композитором Антонио Сальери. После показа состоится обсуждение эскиза и зрительское голосование: нужен ли такой спектакль театру?

12 февраля в 14.00 на малой сцене состоится показ второго эскиза, режиссером которого станет Петр Чижов. Для своей работы молодой режиссер выбрал сказ «Пинежский Пушкин». Шергин много рассказывал о Пушкине неграмотной поморской сказительнице Соломониде Черной – и потом записал, как в ее исполнении преломились подробности биографии великого поэта. В «Пинежском Пушкине» действуют «Перьвой Николай», жена Пушкина Наташа, его убийца «Дантес» и даже Ленин, который «Пушкина книги целовал и к сердцу прижимал».

В этот же день в 20.00 начнется спектакль «Евгений Онегин» режиссера Николая Русского. Он уже несколько раз участвовал в подобных лабораториях.

Источник: Псковская Лента Новостей