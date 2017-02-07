Служители церкви, театроведы и пушкинисты встретятся и поговорят на Пушкинском фестивале

Служители церкви, театроведы и пушкинисты встретятся и поговорят на XXIV Пушкинском театральном фестивале. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 8 февраля сообщила автор и модератор конференции «Литургия и театр» Алена Карась.

«Мне показалось важно и интересно соединить здесь, на псковской земле, священнослужителей, историков церкви, чтобы те поразмышляли о ней в контексте искусства, филологов, театроведов, чтобы они поразмышляли о театре. Думаю, может быть интересный разговор. Пора разговаривать», - отметила Алена Карась.

«Рада, что к этому разговору удалось привлечь РПЦ», - добавила она.

Отметим, что конференция примет статус международной.

Откроет конференцию уникального события под названием «Пещное действо», которое состоится в рамках XXIV Пушкинского фестиваля в Приказной палате Кремля.

«Пещное действо» - это реконструкция богослужебного чина русской православной церкви 16-17 веков. Впервые псковичам выпадет возможность стать свидетелями этого поистине необыкновенного действа в исполнении ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин». Чин Пещного Действа, совершавшийся раз в году перед Рождеством Христовым, был наиболее торжественным, зрелищным и особо любимым. Сюжет Действа заимствован из III главы библейской книги пророка Даниила: три плененных израильских отрока отказались поклониться идолу царя Навуходоносора, за что были брошены в раскаленную печь, но ангел, посланный Богом, погасил пламя, и отроки остались невредимы. Церковный чин Пещного действа был запрещен к исполнению Петром I.

Алена Карась подчеркнула, что псковичи станут уникальными зрителями этого уникального действия. Москвичи, например, не видели этого с 2001 года. Арт-директор Пушкинского театрального фестиваля Андрей Пронин добавил, что привезти в Псков этот коллектив удалось благодаря помощи благотворителей, меценатов.

С программой конференции «Литургия и театр» можно ознакомиться ЗДЕСЬ>>>

Источник: Псковская Лента Новостей