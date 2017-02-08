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Лекция Майи Кучерской и уникальное «Пещное действо» ждут зрителей XXIV Пушкинского театрального фестиваля 9 февраля

09.02.2017 11:56 ПЛН, Псков

Сегодня в 16.00 в медиа-холле Театрально-концертной дирекции в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля состоится лекция известного писателя Майи Кучерской. Тема - ««Записки расстриги»: об одном неосуществленном замысле Н. С. Лескова». 
 
 
Майя Кучерская - литературовед и литературный критик, кандидат филологических наук, профессор факультета филологии НИУ ВШЭ. Лауреат Бунинской премии в 2006 году и Студенческого Букера в 2007-м. Победитель премии «Большая книга» 2013 года. Руководитель Школы литературного мастерства Creative Writing School.
 
Самые известные работы: «Плач по уехавшей учительнице рисования», «Тетя Мотя», роман «Бог дождя», «Современный патерик. Чтение для впавших в уныние», «Евангельская история для детей». 
 
Вход на мероприятие свободный.
 
А в 19.00 в Приказной палате Кремля пройдет уникальное «Пещное действо» в исполнении ансамбля древнерусской духовной музыки «Сирин». Ансамбль был создан в 1989 году Андреем Котовым и группой молодых профессиональных музыкантов с целью возрождения древних православных певческих традиций. Андрей Котов, руководитель ансамбля - фольклорист, исполнитель, композитор, хормейстер - посвятил себя практическому исследованию особенностей аутентичного пения русской средневековой музыки и народных песен.
 
 
«Музыка, которую мы исполняем, говорит о вечном. Послушайте, о чем все эти песни! В них - размышления о рождении, смерти, существовании Бога и первопричине мироздания. Одним словом, вопросы, которые, так или иначе, ставит перед собой любой, даже самый увязший в рутине человек. И ставил всегда, как сегодня, так и десять веков назад. Менялись формы, способы, с помощью которых люди пытались выразить свои переживания. А темы – извечные и всем понятные и близкие», - говорит Андрей Котов. 
 
В продаже осталось всего несколько билетов на «Пещное действо». Успейте купить их в кассе театра или на официальном сайте фестиваля онлайн

Источник: Псковская Лента Новостей



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XXIV Пушкинский театральный фестиваль

 


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