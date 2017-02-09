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В Псковском театре драмы состоится показ эскиза спектакля «Моцарт и Сальери»
11 февраля в Псковском академическом театре драмы состоится показ эскиза спектакля «Моцарт и Сальери». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, работу создает приглашенный режиссер Дмитрий Крестьянин в рамках лаборатории Олега Лоевского, которая проходит во время XXIV Пушкинского театрального фестиваля.
Дмитрий Крестьянкин - молодой режиссер, выпускник мастерской Юрия Красовского в петербургской Театральной академии (РГИСИ). Дмитрий родом из Тулы, в своем родном городе он хорошо известен как актер местных театров, поэт, автор короткометражных фильмов и солист рок-группы «Кислород-14». В 2014 году он поставил дипломный спектакль «Дикие лебеди» в Учебном театре на Моховой в Петербурге. Прим
Стихотворная пьеса Пушкина, основанная на популярной легенде об отравлении Моцарта его старшим современником, титулованным композитором Антонио Сальери, была задумана поэтом в 1826 году: именно тогда в Михайловском Александр Сергеевич сделал первый ее набросок. В 1831 году она была опубликована и вошла в сборник «Маленькие трагедии».
Роль Моцарта в спектакле исполнит молодой актер труппы Псковского театра Алексей Пучков, известный зрителям по постановкам «Золушка», «Клинический случай» и «Пиковая дама». В роли Сальери народный артист России Юрий Новохижин.
Эскиз представят на малой сцене драмтеатра. Начало в 14.00. Билеты еще можно приобрести в кассах театра или на официальном сайте фестиваля.
Постановка рекомендована для аудитории 16+.
После показа состоится обсуждение эскиза и зрительское голосование: нужен ли такой спектакль театру?
Стихотворная пьеса Пушкина, основанная на популярной легенде об отравлении Моцарта его старшим современником, титулованным композитором Антонио Сальери, была задумана поэтом в 1826 году: именно тогда в Михайловском Александр Сергеевич сделал первый ее набросок. В 1831 году она была опубликована и вошла в сборник «Маленькие трагедии».
Роль Моцарта в спектакле исполнит молодой актер труппы Псковского театра Алексей Пучков, известный зрителям по постановкам «Золушка», «Клинический случай» и «Пиковая дама». В роли Сальери народный артист России Юрий Новохижин.
Эскиз представят на малой сцене драмтеатра. Начало в 14.00. Билеты еще можно приобрести в кассах театра или на официальном сайте фестиваля.
Постановка рекомендована для аудитории 16+.
Источник: Псковская Лента Новостей
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