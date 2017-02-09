Сегодня в России вспоминают Пушкина

Сегодня Россия и весь русскоязычный мир вспоминают великого поэта Александра Пушкина, чье сердце перестало биться 180 лет назад, 10 февраля 1837 года.

Мемориальные события запланированы в пушкинских музеях страны, в библиотеках, культурных центрах.

В Святогорском Свято-Успенском монастыре, над могилой Пушкина отслужат литию. Колокол к началу заупокойной службы ударит в 14.45 - в час, когда умер поэт.

Также сегодня в Пушкинских Горах пройдет второй день конференции «Литургия и театр».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области, конференция проводится в рамках XXIV Всероссийского Пушкинского театрального фестиваля. Автор идеи и модератор - Алена Карась, доцент РАТИ, кандидат искусствоведения .

В 11.00 в зале президиума научно-культурно го центра первым прочтет доклад музыкант, руководитель ансамбля «Сирин» Андрей Котов. Тема сообщения - Чин «Пещного действа». О природе трагического в музыке и театре расскажет известный композитор и музыкант Александр Маноцков. Также выступит Валентин Курбатов, тема его доклада: Михайловское – пространство игры. Иеромонах Василий (Бурков) ответит на вопрос: «Влияет ли вера на творчество?». Завершится научная часть докладом Священника Алексея Власова «Литургия и театр. Опыт встречи». Напомним, что сегодня в 12:00 и 15:00 в Пскове на малой сцене театра драмы пройдут показы спектаклей «Сказка о рыбаке рыбке» двух театров из Москвы и Петербурга. А вечером в 19:00 в Медиахолле состоится лекция Олега Лоевского «Проектное мышление в современном театральном мире». Вход на мероприятие свободный.

Олег Лоевский - куратор, основатель и руководитель лабораторного движения молодой режиссуры в российских театрах, арт-директор фестиваля «Реальный театр». Под его руководством в рамках Пушкинского фестиваля проходит режиссерская лаборатория. В это же время в БКЗ филармонии начнется благотворительны й концерт Хора Смольного собора (Концертного хора Санкт-Петербурга ). Все полученные средства от концерта будут направлены на возведение храма Святителя Луки на территории Псковской городской больницы. Подробная афиша событий и билеты на официальном сайте фестиваля. Зимой 1837 года возник конфликт поэта с Жоржем Дантесом, принятым на службу в русскую гвардию благодаря покровительству усыновившего его голландского посланника барона Л. Геккерена. Ссора, причиной которой была оскорбленная честь А.С.Пушкина, привела к дуэли, на которой 27 января (8 февраля) поэт был смертельно ранен. 29 января (10 февраля) 1837 года поэт скончался в петербургском доме на Мойке. А.С.Пушкин был похоронен 6 февраля (по старому стилю) 1837 года. После литургии в Святогорском Успенском монастыре монастырский клир во главе с архимандритом Геннадием совершили у тела поэта последнюю панихиду и в присутствии двух барышень из Тригорского похоронили Пушкина у алтарной стены Успенского собора Святогорского монастыря. Ежегодно 10 февраля, 6 июня и 21 августа - в день памяти, в день рождения и дату приезда А.С.Пушкина в михайловскую ссылку - на могиле поэта проходит лития.

Источник: Псковская Лента Новостей