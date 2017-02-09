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Спектакль «Пушкин: Сказки для взрослых» произвел удручающее впечатление на прокурора Псковской области
Спектакль «Пушкин: Сказки для взрослых» московского «Центра драматургии и режиссуры» произвел удручающее впечатление на прокурора Псковской области Сергея Белова. Об этом он сообщил на встрече со СМИ 10 февраля в ответ на просьбу высказать свое мнение относительно спектаклей Пушкинского фестиваля.
Сергей Белов сказал, что ходил «не на все спектакли». Он посетил «Братьев Карамазовых» и спектакль «Пушкин: Сказки для взрослых». «Особенно не понравилось это новое прочтение сказки для взрослых или стишки для взрослых», - сказал Сергей Белов. Спектакль произвел на него удручающее впечатление. Прокурор области уточнил, что он как «человек традиционный», возможно, чего-то не понимает.
«Моноспектакль кому-то не нравится, кто-то выходит и тихонечко покидает зал. Этот актер начинал реплики в адрес уходящих. И вот когда я видел на этом фоне смешки присутствующих, хлопанье как одобрение, эта реакция свидетельствовала о том, что, как мне кажется, самовыражение тех, кто уходил, было подвергнуто не совсем правильной оценке со стороны тех, кто не мог уйти, но подвергался инстинкту «я буду сидеть, как и все». Мне так показалось, я могу ошибаться», - рассказал Сергей Белов.
Сам спектакль ему «не очень понравился» переиначиванием стихов Пушкина, который, по его словам, был величайшим человеком, поэзия которого наполнена глубочайшими смыслами. «Если взять "Евгения Онегина", это энциклопедия русской жизни», - отметил Сергей Белов.
«Все остальное очень лестно, и хорошо, что у меня была возможность, даже может быть, этот спектакль посмотреть. Остальное понравилось. У нас впереди еще несколько серьезных спектаклей», - сказал Сергей Белов. В Нижнем Новгороде он ходил на спектакль еще одного режиссера-новатора по классике, в устах героев которого звучала ненормативная лексика. «Я там тоже уходил с таких спектаклей. Я, конечно, не святее папы Римского, но есть "храм искусства", где так себя вести не следовало бы. Это не балаган», - сказал Сергей Белов.
«Впереди меня сидела молодая девушка она бурно реагировала, хохотала и что-записывала в гранки. Я думаю, она представляла средства массовой информации. В потемках там что-то подсвечивала, писала и, судя по всему, где-то, если узнала меня, сказала "вот и прокурор ушел, не дождался конца"», - добавил Сергей Белов.
Саму идею проведения Пушкинского фестиваля он считает очень полезной. «Нечасто видим представителей других школ, театров и разных студий», - сказал Сергей Белов. По его мнению, это хорошая возможность посмотреть что-то для тех, кто не может поехать в другие города и сходить в театр.
Источник: Псковская Лента Новостей
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