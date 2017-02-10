Средства с концерта Камерного хора Смольного собора будут направлены на строительство храма при псковской больнице

Средства, полученные с продажи билетов на концерт Камерного хора Смольного собора, который проходит сегодня в БКЗ Псковской областной филармонии в рамках Пушкинского театрального фестиваля, будут направлены на строительство храма Святителя Луки при Псковской городской больнице. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, о благотворительной миссии мероприятия, открывая концерт, рассказал руководитель Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев.

Отец Евгений Ковалев поприветствовал участников коллектива и псковичей, которые пришли на концерт, поблагодарив их за вклад в строительство храма. «Я благодарю Бога за то, что все мы здесь сегодня собрались. Это свидетельствует и о любви к хоровому пению, и о доброй воли жителей города, которая направлена на созидание», - сказал он.

Священнослужитель вручил хору свидетельство на именной кирпич - символ причастности каждого из артистов к строительству псковского храма.

Первое отделение концерта под руководством заслуженного артиста России Владимира Беглецова представляло собой музыкальное путешествие в 1825 год и было наполнено стихотворениями, отрывками из писем Александра Пушкина Анне Керн и музыкальными произведениями на слова великого поэта и музыку композиторов Чайковского и Свиридова.

Во втором отделении концерта псковичей ждут «запрещенные песни». Это те композиции, которы были запрещены в России в разное время. Ведущий вечера выразил надежду на то, что зрители смогут сделать для себя целый ряд музыкальных открытий.

Добавим, что один из известнейших хоровых коллективов Санкт-Петербурга – Камерный хор Смольного собора впервые выступает на Псковской земле.

Хор регулярно выступает в залах петербургских Филармонии и Капеллы, Мариинского театра, гастролирует в Москве и многих городах России и Европы, принимает участие во Всероссийских хоровых ассамблеях, фестивалях «Площадь Искусств», «Звезды белых ночей», «Музыкальная коллекция», Пасхальном фестивале.

Источник: Псковская Лента Новостей