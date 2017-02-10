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Зрители выберут лучший эскиз спектакля, созданный в рамках лаборатории Олега Лоевского на Пушкинском фестивале

11.02.2017 11:24 ПЛН, Псков

В рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля проходит уникальная лаборатория. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области, три молодых режиссера под руководством известного театрального деятеля Олега Лоевского создают с актерами труппы Псковского драмтеатра эскизы спектаклей на основе пушкинских текстов или текстов о Пушкине. 
 
По завершении лаборатории эскизы представят на сцене Псковского драмтеатра. После каждого показа будут проходить обсуждение и зрительское голосование. В результате один или несколько эскизов могут трансформироваться в полноценные спектакли и войти в репертуар театра.
 
Сегодня, 11 февраля, в 14.00 состоится первый показ. Постановка «Моцарт и Сальери», созданная режиссером Дмитрием Крестьянкиным, будет представлена на малой сцене театра. Главные роли в эскизе спектакля исполняют молодой актер Алексей Пучков и народный артист России Владимир Свекольников.
 
 
А завтра, 12 февраля, покажут работы двух других участников лаборатории. В 14.00 в музее театра режиссер Петр Чижов представит на суд зрителей постановку «Пинежский Пушкин».
 
 
 
В 20.00 на малой сцене гости фестиваля увидят «Капитанскую дочку» Николая Русского. Отметим, что «Капитанская дочка» - последний спектакль, который покажут в рамках XXIV Пушкинского фестиваля.
 
 
 
 
Примите участие в голосовании и повлияйте на репертуар театра.
 
 
Билеты на лабораторию приобретайте в кассах театра или на официальном сайте фестиваля онлайн. Цена билета - 280 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
XXIV Пушкинский театральный фестиваль

 


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