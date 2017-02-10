Зрители выберут лучший эскиз спектакля, созданный в рамках лаборатории Олега Лоевского на Пушкинском фестивале

В рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля проходит уникальная лаборатория. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД Псковской области, три молодых режиссера под руководством известного театрального деятеля Олега Лоевского создают с актерами труппы Псковского драмтеатра эскизы спектаклей на основе пушкинских текстов или текстов о Пушкине.

По завершении лаборатории эскизы представят на сцене Псковского драмтеатра. После каждого показа будут проходить обсуждение и зрительское голосование. В результате один или несколько эскизов могут трансформироваться в полноценные спектакли и войти в репертуар театра.

Сегодня, 11 февраля, в 14.00 состоится первый показ. Постановка «Моцарт и Сальери», созданная режиссером Дмитрием Крестьянкиным, будет представлена на малой сцене театра. Главные роли в эскизе спектакля исполняют молодой актер Алексей Пучков и народный артист России Владимир Свекольников.

А завтра, 12 февраля, покажут работы двух других участников лаборатории. В 14.00 в музее театра режиссер Петр Чижов представит на суд зрителей постановку «Пинежский Пушкин».

В 20.00 на малой сцене гости фестиваля увидят «Капитанскую дочку» Николая Русского. Отметим, что «Капитанская дочка» - последний спектакль, который покажут в рамках XXIV Пушкинского фестиваля.

Примите участие в голосовании и повлияйте на репертуар театра.

Билеты на лабораторию приобретайте в кассах театра или на официальном сайте фестиваля онлайн. Цена билета - 280 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей