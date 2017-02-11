В Пскове завершается Пушкинский фестиваль

В Пскове завершается 24-й Пушкинский театральный фестиваль. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, заключительный спектакль фестиваля представил директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев.

«Сегодня мы финишируем. За время фестиваля мы постарались показать много разного, услышали разные мнения до крика, резкого приятия и категорического неприятия», - сказал он, подводя итоги фестиваля.

Дмитрий Месхиев отметил, что общественность была взбудоражена нестандартным подходом к театру. «То, что мы показали, это далеко не весь театр страны. Он просто так разнообразен. Если мы хотим, чтобы он развивался, должны показывать разное, провоцировать вас на понимание другого театра, не только классического», - подчеркнул руководитель ТКД.

Он поблагодарил всех, кто принимал участие в фестивале, от актеров до зрителей.

Представляя завершающую фестиваль постановку «Записки юного врача», Дмитрий Месхиев назвал Петербургский театр «Мастерская» под руководством Григория Козлова одним из лучших в стране.

Постановка создана на основе ранних рассказов Михаила Булгакова. Спектакль «Записки юного врача» номинирован на премию «Золотая маска», а также является лауреатом премии «Золотой софит» (специальный приз экспертного совета).

«Записки» - это год жизни вчерашнего студента, только что получившего медицинский диплом и назначенного главным и единственным врачом в провинциальную больницу. Сменяются сцены страшные и смешные, восторженные и отчаянные. Дикая глушь и дикое невежество окружают героя, и все, что он может им противопоставить - неиссякаемую любовь к людям и своему делу. Каждый его день - это маленький подвиг в борьбе за человеческие жизни.

Источник: Псковская Лента Новостей