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Стоя и бурными аплодисментами проводили псковичи Пушкинский фестиваль

12.02.2017 20:09 ПЛН, Псков

Стоя и бурными аплодисментами проводили псковичи 24-й Пушкинский театральный фестиваль, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Моноспектакль «Записки юного врача» петербургского театра «Мастерская» в постановке главного режиссера Григория Козлова не оставил зрителей равнодушными.

Вручая Григорию Козлову символ фестиваля, директор Театрально-концертной дирекции Псковской области Дмитрий Месхиев отметил: «И так бывает!»

Вместе с жителями и гостями Пскова заключительный вечер праздника искусства посетили губернатор Псковской области Андрей Турчак и члены комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи.

Напомним, 24-й Всероссийский Пушкинский театральный фестиваль проходил в Псковской области с 3 по 12 февраля. За это время зрители увидели постановки театров из разных уголков нашей страны: Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Екатеринбурга, Ярославля, Новосибирска и других. Перед гостями фестиваля с благотворительным концертом выступил Камерный хор Смольного собора Санкт-Петербурга. Кроме того, по традиции в программу театрального форума вошли выставки, лекции и встречи с известными театральными деятелями и критиками.

Организаторами мероприятия выступили Театрально-концертная дирекция Псковской области, государственный комитет Псковской области по культуре при поддержке министерства культуры РФ, администрации Псковской области.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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XXIV Пушкинский театральный фестиваль

 


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