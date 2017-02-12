Преподаватели Псковского колледжа искусств высоко оценили музыкальную составляющую XXIV Пушкинского театрального фестиваля

Музыковеды, преподаватели Псковского областного колледжа искусств им. Н. А. Римского-Корсакова высоко оценили музыкальную составляющую XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в колледже искусств.

«В этом году на фестивале любители музыки и профессионалы могли насладиться театрально-музыкальными событиями самых разных стилей, - отметила музыковед, член Союза композиторов России Лариса Никитина. - Так, организаторы фестиваля и ансамбль «Сирин» подарили псковским любителям музыки уникальную возможность - услышать демественное пение в живом исполнении».

По мнению музыковеда, преподавателя колледжа Ирины Галковской, «музыкальные впечатления от фестиваля 2017 года можно назвать поистине уникальными!» «Он оказался открыт для музыкальных жанров различных эпох - от демественного пения до современной оперы, дал возможность увидеть эксклюзивные выступления, интересные и порой неожиданные музыкальные решения в оформлении эскизов спектаклей, показанных в рамках лаборатории под руководством Олега Лоевского».

Одним из интересных прочтений классики в духе пост модерна стала музыка Александра Маноцкова к спектаклю по мотивам пьесы А. Н. Островского «Снегурочка». Оригинальное сочетание пуантилизма и конкретной музыки (музыки шумов) и эстетики условного театра рождало на сцене новую реальность. В пьесе, блестяще исполненной артистами театра «Старый дом» (Новосибирск), парадоксальным образом сочеталась архаика, привкус русского модерна начала ХХ века и неуловимые аллюзии с современностью, подчас перерастающие в зримые намеки на злобу дня. Изысканные звуковые находки - сочетание чистого тембра сопрано и шумовых эффектов (звуки, издаваемые при помощи пластиковых пакетов, досок, бус, губной гармошки и т. д.) заставляли по-новому воспринять звуковое пространство, почувствовать весомость тишины и каждой звуковой детали.

Еще одним уникальным событием стало исполнение «Пещного действа» - прообраза русской литургической драмы, возникшей в Великом Новгороде в XVI веке и затем перенесенного в московские архиерейские соборы. Ансамбль старинной музыки «Сирин» поместил историю из книги пророка Даниила в условия церковной предрождественской службы, длящейся почти 3 часа. Именно так в средневековой Руси и исполнялось «Пещное действо». Основой его стали недавно расшифрованные средневековые певческие рукописи. Демественное многоголосие, прозвучавшее в Приказной палате, поразило слушателей своим необычным звуковым колоритом, широко распетыми мелодическими линиями, сплетающимися в изысканные полифонические узоры и образовывающими подчас сложные диссонансные созвучия. В Средневековье эти распевы исполнялись лишь в крупных столичных соборах лучшими распевщиками и высокопрофессиональными хоровыми коллективами, например Хором государевых певчих дьяков, в котором были собраны лучшие исполнители со всех концов Руси. С конца XVII века это искусство надолго ушло в прошлое, его серьёзное изучение и возрождение началось лишь в ХХ веке.

Концерт хора Смольного собора внешне выглядел мероприятием традиционного фестивального формата. В первом отделении прозвучали фрагменты из кантаты Г. Свиридова «Пушкинский венок». Однако и в этот концерт проникли элементы театрализации – чтение стихов Пушкина и его писем к А. П. Керн. Шутливый ироничный тон писем, искрометно прочитанных актером Санкт-Петербургского театра юного зрителя А. Черняком, контрастировал возвышенному лирико-эпическому строю музыки Свиридова. Создавался многогранный, многомерный и неоднозначный портрет великого русского поэта. Второе отделение концерта под названием «Запрещенные песни» продолжило насмешливый и несколько хулиганский тон пушкинских писем. Соборный хор открылся публике совсем с другой стороны. Это был своеобразный «музыкальный капустник», наполненный энергией пародии, гротеска, доброй насмешки. Звучали ритмы джаза, русского романса и песни ХХ века.

Настоящее эстетическое удовольствие принесли слушателям и звучание авангардной партитуры А. Маноцкова, и исполнение сложнейшего демественного многоголосия ансамблем «Сирин», и высочайший профессионализм хора Смольного собора, и вокальные импровизации актеров Псковского академического театра в эскизе спектакля «Пинежский Пушкин».

Все эти разнородные музыкальные явления объединяло одно важное качество: высокий профессионализм исполнителей, подчеркнули в колледже искусств.

Источник: Псковская Лента Новостей