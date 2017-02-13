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Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с арт-директором XXIV Пушкинского театрального фестиваля Андреем Прониным

13.02.2017 13:04 ПЛН, Псков

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодняшний гость студии - арт-директор XXIV Пушкинского театрального фестиваля, известный театральный критик Андрей Пронин.

 

Эфир будет посвящен итогам фестиваля, который накануне завершился в Псковском драмтеатре.

Вопросы гостю студии можно задать по телефону прямого эфира 56-73-72. Ведут программу Александр Донецкий и Елена Ширяева.

Источник: Псковская Лента Новостей



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