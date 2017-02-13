Андрей Пронин извинился перед зрителями за высокие цены на билеты XXIV Пушкинского театрального фестиваля

Арт-директор XXIV Пушкинского театрального фестиваля, известный театральный критик Андрей Пронин извинился перед зрителями за высокие цены на билеты фестиваля. Об этом он заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Он признался, что говорить о 100% успехе фестиваля нельзя, если люди уходили со спектаклей. «Но это мною не программировалось. Видимо, я недостаточно знаю Псков и псковскую публику. Я сознательно вез вполне консервативных театральных деятелей», - признался Андрей Пронин.

Арт-директор фестиваля отметил, что тот же режиссер Николай Коляда после провала в Пскове «помолодел», в нем проснулся драйв. Его особенно любит Москва, филиал «Коляды-театра» теперь откроется в столице. Сложный прием у театра был в Перми, а, например, в Сибири их очень любят. «Там очень открытый зритель, который любит эксперимент. В европейской части России сложнее. Мне жаль, если кто-то испытал неприятные эмоции на фестиваля. Единственное, за что мне хочется извиниться, - это за высокие цены на билеты. Я сам не богатый, мне это не по карману. Но это была вынужденная мера. Увы, у фестиваля небогатый бюджет», - сказал Андрей Пронин, добавив, что впервые бюджет фестиваля составили спонсорские средства.

Одна из задач, которую ставил перед собой Андрей Пронин и с которой, по его замечаниям, справился на 100%, - это привлечь к фестивалю внимание критической общественности. «Мне удалось собрать отличный критический пул, фестиваль был резонансным», - подчеркнул критик и добавил, что если эта тенденция продолжится, то фестиваль сможет занять важную нишу в театральной жизни России и стать подобием, например, воронежского театрального фестиваля.

Что касается федеральных критиков, то они, по мнению А. Пронина, были к спектаклям фестиваля куда позитивнее, чем местные.

Источник: Псковская Лента Новостей