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«Пинежский Пушкин» стал лидером зрительного голосования по итогам режиссерской лаборатории Олега Лоевского

13.02.2017 14:17 ПЛН, Псков

Эскиз спектакля «Пинежский Пушкин» режиссера Петра Чижова стал лидером зрительного голосования по итогам режиссерской лаборатории Олега Лоевского в рамках XXIV Пушкинского театрального фестиваля. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил арт-директор XXIV Пушкинского театрального фестиваля, известный театральный критик Андрей Пронин. 
 
Этот спектакль не получил ни одного отрицательного отзыва со стороны зрителей. 
 
Критике подвергся эскиз спектакля «Капитанская дочка» Николая Русского, правда, против постановки проголосовали только четверо, причем, двое из них - московские критики. Лаборатория Олега Лоевского вызвала ожесточенные обсуждения, но зритель все равно «голосовал хорошо».
 
Какой эскиз будет доработан и войдет в репертуар Псковского драмтеатра, теперь должен решить худрук театра Александр Кладько.
 
«Актеры в театре замечательные, театр хороший. Лаборатория это показала», - добавил Андрей Пронин.

Источник: Псковская Лента Новостей



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XXIV Пушкинский театральный фестиваль

 


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