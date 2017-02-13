www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

Здравствуй, солнце золотое! «Фантазии Фарятьева» как «Объяснение в любви» Новая ветка Пять фриков и один фантом С премьерой!
     XXIV Пушкинский театральный фестиваль    110-летие Псковского драмтеатра    Культурно-образовательная программа «Ветка» в Пскове   

Пушкин и Булгаков могут стать темой юбилейного Пушкинского театрального фестиваля

13.02.2017 14:44 ПЛН, Псков

Пушкин и Булгаков могут стать темой юбилейного, XXV Пушкинского театрального фестиваля. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил арт-директор XXIV Пушкинского театрального фестиваля, известный театральный критик Андрей Пронин. 
 
У фестиваля, вероятно, останется второй сюжет, которым в этом году, к примеру, стала тема «Литургия и театр». «Может быть, Пушкин и Булгаков», - сказал А. Пронин. 
 
Он отметил, что, несмотря на критические замечания, спектакли в афише фестиваля должны быть разные. Должна быть сильная музыкальная составляющая, как это было в этом году.
 
У авторов фестиваля есть желание пригласить Светлану Бень и ее кабаре-бэнд «Серебряная свадьба». У белорусской певицы, заметил А. Пронин, есть несколько культовых песен о Пушкине.
 
«Хочется, чтобы фестиваль был большой, чтобы были разные спектакли, чтобы были спектакли и из других стран», - добавил арт-директор фестиваля. 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати
cюжет:
XXIV Пушкинский театральный фестиваль

 


Сколько вы готовы отдать за билет в театр?











Опрос

Сколько вы готовы отдать за билет в театр?










Арт-календарь

Дата события: