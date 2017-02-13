Пушкин и Булгаков могут стать темой юбилейного Пушкинского театрального фестиваля

Пушкин и Булгаков могут стать темой юбилейного, XXV Пушкинского театрального фестиваля. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) сообщил арт-директор XXIV Пушкинского театрального фестиваля, известный театральный критик Андрей Пронин.

У фестиваля, вероятно, останется второй сюжет, которым в этом году, к примеру, стала тема «Литургия и театр». «Может быть, Пушкин и Булгаков», - сказал А. Пронин.

Он отметил, что, несмотря на критические замечания, спектакли в афише фестиваля должны быть разные. Должна быть сильная музыкальная составляющая, как это было в этом году.

У авторов фестиваля есть желание пригласить Светлану Бень и ее кабаре-бэнд «Серебряная свадьба». У белорусской певицы, заметил А. Пронин, есть несколько культовых песен о Пушкине.

«Хочется, чтобы фестиваль был большой, чтобы были разные спектакли, чтобы были спектакли и из других стран», - добавил арт-директор фестиваля.

Источник: Псковская Лента Новостей