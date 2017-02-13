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Фестиваль российской анимации начнется в Пскове 15 марта

10.03.2017 09:53 ПЛН, Псков

С 15 по 19 марта в медиа-холле Театрально-концертной дирекции Псковской области пройдет XXII Суздальский фестиваль анимационного кино.
 
 
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, фестиваль основан и проводится в городе Суздале. Ежегодно там проходят смотры лучших новинок российской анимации. Города-партнеры, среди которых Псков, параллельно с показами в Суздале демонстрируют мультфильмы-участники фестиваля.
 
Билеты скоро поступят в продажу. Следите за новостями на сайте: http://tkdpskov.ru/

Источник: Псковская Лента Новостей



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