Фестиваль российской анимации начнется в Пскове 15 марта

С 15 по 19 марта в медиа-холле Театрально-концертной дирекции Псковской области пройдет XXII Суздальский фестиваль анимационного кино.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, фестиваль основан и проводится в городе Суздале. Ежегодно там проходят смотры лучших новинок российской анимации. Города-партнеры, среди которых Псков, параллельно с показами в Суздале демонстрируют мультфильмы-участники фестиваля.

http://tkdpskov.ru/ Билеты скоро поступят в продажу. Следите за новостями на сайте:

Источник: Псковская Лента Новостей