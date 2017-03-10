Стала известна полная афиша Суздальского фестиваля анимационного кино в Пскове

С 15 по 19 марта в медиа-холле Театрально-концертной дирекции пройдет XXII Суздальский фестиваль анимационного кино. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, в программе будут представлены лучшие новинки отечественной мультипликации. Стоимость билета для посещения одного дня фестиваля составляет 100 рублей.

Представляем вашему вниманию полную афишу мероприятий.

15 марта в 14.00 пройдет показ мультфильмов программы «Бабушка с крокодилом (ВесЕлая карусель №44)». Для аудитории 6+, продолжительность: 57 минут.

Зрителям покажут анимационные фильмы: «Бабушка с крокодилом», «Ежик, который совсем не ежик», «Тучка и кит», «Про царя Гороха», «Самый вкусный суп на свете», «Буль», «Кивиак», «Мишка», «Большой маленький кот», «Зимняя история», «Планета AI. Опасная ботаника».

16 марта в 14.00 состоится показ программы для зрителей 0+ «Корова мечтала». Продолжительность: 50 минут.

В афише второго фестивального дня: «Котики вперед. Самый главный начальник», «История Ам-Няма», «Листопад», «Бельчонок и санки», «Цып-Цып. Знакомство», «Маленькие лесные истории. Следопыт», «Тима и Тома. Поручение», «Привет малыш. Про кошку», «Машинки. Минивэн», «Буба. Мышеловка», «Корова мечтала».

17 марта в 14.00 анимационная программа «Дело в шляпе». Фильмы предназначены для аудитории 6+. Продолжительность сеанса составит 56 минут.

В программе: «Планета AI. Крупная рыба», «Очень вежливый разговор», «Дело в шляпе», «Король боится», «Выходной», «Упрямый козел», «Письмо куклы», «Медведь и бабочка», «Чудище», «Планета AI. Железная любовь».

18 марта в 19.00 покажут программу для зрителей постарше (12+) - «Два трамвая». Продолжительность сеанса - 73 минуты.

В афише: «Сага о настоящем викинге», «Большой Буум», «Кнопка», «Джони-Бони-бо», «Два трамвая», «Злой колдун», «Приключения Петрушки. Петрушка и шкатулка Палеха», «Защитники. В поисках сокровищ».

Завершится Суздальский фестиваль 19 марта. Последний фестивальный сеанс начнется в 12.00.

Программа «Откуда берутся снежинки» не имеет возрастных ограничений и продлится 49 минут: «Откуда берутся снежинки» (Новогодний выпуск), «Маленькие лесные истории. Ветер», «Яблочки-пятки», «Грузовичок Пик. Волк Хулиган», «Посох», «Маленькие лесные истории. Падает или летает?», «Привет малыш. Про паровоз», «Машинки. Эвакуатор», «Буба. Чердак», «Малышарики. Лошадка».

онлайн на официальном сайте ТКД. Билеты на фестиваль необходимо приобретать заранее. Это можно сделать в кассе Псковского академического театра драмы (ул. Пушкина, 13) илина официальном сайте ТКД.

Источник: Псковская Лента Новостей