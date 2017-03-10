Стала известна полная афиша Суздальского фестиваля анимационного кино в ПсковеС 15 по 19 марта в медиа-холле Театрально-концертной дирекции пройдет XXII Суздальский фестиваль анимационного кино. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, в программе будут...2
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Стала известна полная афиша Суздальского фестиваля анимационного кино в Пскове
13.03.2017 10:00 ПЛН, Псков
С 15 по 19 марта в медиа-холле Театрально-концертной дирекции пройдет XXII Суздальский фестиваль анимационного кино. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, в программе будут представлены лучшие новинки отечественной мультипликации. Стоимость билета для посещения одного дня фестиваля составляет 100 рублей.
Представляем вашему вниманию полную афишу мероприятий.
15 марта в 14.00 пройдет показ мультфильмов программы «Бабушка с крокодилом (ВесЕлая карусель №44)». Для аудитории 6+, продолжительность: 57 минут.
Зрителям покажут анимационные фильмы: «Бабушка с крокодилом», «Ежик, который совсем не ежик», «Тучка и кит», «Про царя Гороха», «Самый вкусный суп на свете», «Буль», «Кивиак», «Мишка», «Большой маленький кот», «Зимняя история», «Планета AI. Опасная ботаника».
16 марта в 14.00 состоится показ программы для зрителей 0+ «Корова мечтала». Продолжительность: 50 минут.
В афише второго фестивального дня: «Котики вперед. Самый главный начальник», «История Ам-Няма», «Листопад», «Бельчонок и санки», «Цып-Цып. Знакомство», «Маленькие лесные истории. Следопыт», «Тима и Тома. Поручение», «Привет малыш. Про кошку», «Машинки. Минивэн», «Буба. Мышеловка», «Корова мечтала».
17 марта в 14.00 анимационная программа «Дело в шляпе». Фильмы предназначены для аудитории 6+. Продолжительность сеанса составит 56 минут.
В программе: «Планета AI. Крупная рыба», «Очень вежливый разговор», «Дело в шляпе», «Король боится», «Выходной», «Упрямый козел», «Письмо куклы», «Медведь и бабочка», «Чудище», «Планета AI. Железная любовь».
18 марта в 19.00 покажут программу для зрителей постарше (12+) - «Два трамвая». Продолжительность сеанса - 73 минуты.
В афише: «Сага о настоящем викинге», «Большой Буум», «Кнопка», «Джони-Бони-бо», «Два трамвая», «Злой колдун», «Приключения Петрушки. Петрушка и шкатулка Палеха», «Защитники. В поисках сокровищ».
Завершится Суздальский фестиваль 19 марта. Последний фестивальный сеанс начнется в 12.00.
Программа «Откуда берутся снежинки» не имеет возрастных ограничений и продлится 49 минут: «Откуда берутся снежинки» (Новогодний выпуск), «Маленькие лесные истории. Ветер», «Яблочки-пятки», «Грузовичок Пик. Волк Хулиган», «Посох», «Маленькие лесные истории. Падает или летает?», «Привет малыш. Про паровоз», «Машинки. Эвакуатор», «Буба. Чердак», «Малышарики. Лошадка».
Билеты на фестиваль необходимо приобретать заранее. Это можно сделать в кассе Псковского академического театра драмы (ул. Пушкина, 13) или онлайн на официальном сайте ТКД.
Источник: Псковская Лента Новостей
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