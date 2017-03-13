Завтра в Пскове стартует XXII Суздальский фестиваль анимационного киноЗавтра в 14.00 в медиа-холле Театрально-концертной дирекции начнется XXII Суздальский фестиваль анимационного кино. Напомним, что фестиваль будет проходить с 15 по 19 марта. В афише представлены пять...
В Пскове сегодня стартует XXII Суздальский фестиваль анимационного кино
15.03.2017 10:27 ПЛН, Псков
Сегодня в 14.00 в медиа-холле Театрально-концертной дирекции состоится открытие XXII Суздальского фестиваля анимационного кино.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, программа первого фестивального дня называется «Бабушка с крокодилом». Мультфильмы рекомендованы для аудитории старше 6-ти лет.
Афише на 15 марта:
«Бабушка с крокодилом». Поучительная современная сказка о мальчике и папе, слишком занятыми своими смартфонами.
«Ежик, который совсем не ежик». История про ежика и птичку, которые благодаря творчеству и любви почувствовали себя личностями.
«Тучка и кит». История о поиске друга и о том, что ради настоящей дружбы можно не задумываясь пожертвовать собой.
«Про царя Гороха». Сказка о жизни овощей на грядке с горохом: принцесса Редиска капризничает, ее родители сердятся, а про принцессу Горошинку и вовсе забыли...
«Самый вкусный суп на свете». Фильм о добром Змее Горыновиче, который ищет главный ингредиент для своего супа — самого хорошего ребенка.
«Буль». В борьбе за собственное превосходство две рыбки могут дойти до уничтожения своего маленького аквариумного мира и погибнуть. Но, столкнувшись с опасностью, рыбки осознают, что жизненно важно остановить вражду и объединить усилия ради выживания.
«Кивиак». На острове посреди моря живут крабы. Их жизнь была легка и прекрасна до тех пор, пока однажды ночью к ним не прилетели загадочные гости...
«Мишка». История о первых шагах начинающего художника и неизбежных муках творчества.
«Большой маленький кот». Лирическая история о дружбе и одиночестве.
«Зимняя история» и «Планета AI. Опасная ботаника».
Продолжительность программы - 57 минут. Стоимость посещения одного дня фестиваля составляет 100 рублей для одного зрителя. Билеты можно приобрести в кассе Псковского театра драмы (ул. Пушкина, 13) или онлайн на сайте дирекции.
Напомним, что Суздальский фестиваль основан и проводится в городе Суздале. Ежегодно там проходят смотры лучших новинок российской анимации. Города партнеры, среди которых Псков, параллельно с показами в Суздале демонстрируют мультфильмы-участники фестиваля. В этом году показы в Пскове будут проходить с 15 по 19 марта.
Добавим, медиа-холл расположен по адресу: улица Пушкина, 13а (административное здание за драмтеатром, 3 этаж).
Источник: Псковская Лента Новостей
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