Второй сеанс Суздальского фестиваля анимационного кино в Пскове переносится с 14.00 на 16.00

По многочисленным просьбам зрителей второй сеанс XXII Суздальского фестиваля анимационного кино, который состоится завтра, 16 марта, переносится с 14.00 на 16.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Театрально-концертной дирекции.

Программа второго фестивального дня называется «Корова мечтала» и не имеет возрастных ограничений.

Афиша на 16 марта:

«Котики вперед. Самый главный начальник»

Катя и Котя строят домик для утят. Котя решил руководить и делать все по-своему.

«История Ам-Няма»

Эпизод о приключениях Ам-Няма в России.

«Листопад»

Музыкальная зарисовка про осень в лесу.

«Бельчонок и санки»

Бельчонок находит в зимнем лесу забытые санки. Он умеет ловко скакать по деревьям, но никогда еще не катался с горки. Любопытство побеждает страх.

А также анимационные фильмы «Цып-Цып. Знакомство», «Маленькие лесные истории. Следопыт», «Тима и Тома. Поручение», «Привет малыш. Про кошку», «Машинки. Минивэн», «Буба. Мышеловка», «Корова мечтала».

Стоимость посещения одного дня фестиваля составляет 100 рублей для одного зрителя. Билеты можно приобрести в кассе Псковского театра драмы (ул. Пушкина, 13) или онлайн на сайте дирекции.

Напомним, что Суздальский фестиваль основан и проводится в городе Суздале. Ежегодно там проходят смотры лучших новинок российской анимации. Города партнеры, среди которых Псков, параллельно с показами в Суздале демонстрируют мультфильмы-участники фестиваля. В этом году показы в Пскове будут проходить с 15 по 19 марта.

Источник: Псковская Лента Новостей