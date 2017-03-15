Второй сеанс Суздальского фестиваля анимационного кино в Пскове переносится с 14.00 на 16.00По многочисленным просьбам зрителей второй сеанс XXII Суздальского фестиваля анимационного кино, который состоится завтра, 16 марта, переносится с 14.00 на 16.00, сообщили Псковской Ленте Новостей в...
Второй сеанс Суздальского фестиваля анимационных фильмов состоится сегодня в Пскове
16.03.2017 09:53 ПЛН, Псков
Сегодня, 16 марта, в 16.00 в медиа-холле Театрально-концертной дирекции состоится второй сеанс Суздальского фестиваля анимационных фильмов.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, программа второго дня «Суздаля» называется «Корова мечтала». Сегодня в афише будут представлены мультфильмы: «Котики вперед. Самый главный начальник», «История Ам-Няма», «Листопад», «Бельчонок и санки», «Цып-Цып. Знакомство», «Маленькие лесные истории. Следопыт», «Тима и Тома. Поручение», «Привет малыш. Про кошку», «Машинки. Минивэн», «Буба. Мышеловка», «Корова мечтала».
Напомним, что время начала сеанса было изменено с 14.00 на 16.00. Также отметим, что мультфильмы, которые будут демонстрировать сегодня, предназначены для аудитории 0+.
Стоимость посещения одного дня фестиваля составляет 100 рублей для одного зрителя. Билеты можно приобрести в кассе Псковского театра драмы (ул. Пушкина, 13) или онлайн на сайте дирекции.
Напомним, фестиваль основан и проводится в городе Суздале, где каждый проходят смотры лучших новинок российской анимации. Города партнеры, в числе которых Псков, демонстрируют мультфильмы, которые участвуют в конкурсной программе «Суздаля». В этом году сеансы в Пскове проходят с 15 по 19 марта.
Напомним, медиа-холл расположен по адресу: улица Пушкина, 13а (административное здание за драмтеатром, 3 этаж).
Источник: Псковская Лента Новостей
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