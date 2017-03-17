Александр Малинин выступит в двух городах Псковской области в рамках ежегодного Фестиваля русской музыки

Александр Малинин выступит в двух городах Псковской области в рамках ежегодного Фестиваля русской музыки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в 2017 году станет уже 43-м по счету и будет проводится с 21 по 26 апреля.

Концерты в рамках фестиваля пройдут на основной концертной площадке области - в Большом концертном зале филармонии, на улицах города, в районах Псковской области. В этом году участником фестиваля станет народный артист России и Украины Александр Малинин.

Артист представит свою новую программу «Влюбленный в романс». Первый концерт певца состоится 25 апреля в городе Великие Луки, а 26 апреля музыкант выступит в Пскове.

Концерт 26 апреля станет завершающим событием Фестиваля русской музыки. «Русский романс - один из любимейших моих жанров - тонкий, глубокий. Я уверен, он всегда будет близок слушателю, потому что затрагивает самые чувственные струны человеческой души», - отметил Александр Малинин.

Приглашение народного артиста Александра Малинина на фестиваль не было случайностью. Концепция фестиваля - соединение разножанровой русской музыки, которая будет интересна широкой аудитории. В репертуаре Александра Малинина организаторы нашли отражение этой идеи. С одной стороны, Малинин - один из самых известных российских поп-исполнителей с огромным репертуаром, с другой стороны – певец, исполняющий романсы, имеющий большой опыт работы в направлении классической музыки, работы с оркестром. Такой исполнитель наиболее органично вписывается в программу фестиваля.

«Мы хотим, чтобы фестиваль стал не таким узкопрофессиональным. Он давно почитаем специалистами, но хотелось бы расширить зрительскую аудиторию. Сделать так, чтобы Фестиваль русской музыки был интересен всем, как почитателям классики, так и поклонникам качественной популярной музыки», - директор Псковской областной филармонии Артем Татаренко.

В первой части концерта певец исполнит романсы под аккомпанемент рояля. Во втором отделении гости вечера услышат хиты и шлягеры, которые Малинин исполнит в составе музыкальной группы. «Программа «Влюбленный в романс» совсем недавно была презентована в Санкт-Петербурге. Концерт прошел с большим успехом. Александр Малинин – это один из тех российских исполнителей популярной музыки, концерты которого проходят на таком высоком уровне», - отмечает один из организаторов фестиваля Дмитрий Волхонов.

онлайн на сайте БКЗ. Концерт в Великих Луках пройдет в ДК ЛК, билеты на это событие можно купить в кассе ДК ЛК. Билеты на концерт Александра Малинина уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассе филармонии илина сайте БКЗ. Концерт в Великих Луках пройдет в ДК ЛК, билеты на это событие можно купить в кассе ДК ЛК.

Источник: Псковская Лента Новостей