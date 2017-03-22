«Калинов мост» выступит в Пскове на Фестивале русской музыки

23 апреля в 17.00 в БКЗ Псковской областной филармонии состоится концерт легендарной российской рок-группы «Калинов мост». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, выступление музыкантов пройдет в рамках 43-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

Группа «Калинов мост» - явление на российской музыкальной сцене уникальное. И те, кто хоть раз бывал на их концертах, знают, что достижения группы вовсе не исчерпываются такими знаменитыми хитами, как «Родная», «Девочка летом» и «Уходили из дома».

В концерте 23 апреля прозвучат лучшие произведения «Калинова моста» прошлых лет, среди которых мощные саги из легендарного альбома «Оружие», «Ледяного похода» и боевики из недавнего альбома «Эсхато». Знакомые поклонникам группы композиции будут органично дополнены новыми песнями.

Музыкальный стиль группы журналисты чаще всего определяют как фолк-рок, хотя это весьма условно. «Калинов мост», как любая подлинно творческая и самобытная группа, не укладывается в рамки какого-либо известного стиля, и если и давать их песням определение, то только «калиновомостовские». Или просто «песни». Самому Ревякину близка казачья культура, казачий дух. В последнее время он не раз называл творчество группы «современными казачьими песнями».

В составе группы на фестивале выступят Дмитрий Ревякин (акустическая гитара, вокал), Виктор Чаплыгин (барабаны, перкуссия), Константин Ковачев (гитара), Андрей Баслык (бас-гитара), Александр Владыкин (клавиши).

онлайн на сайте филармонии и в кассе БКЗ. Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрестина сайте филармонии и в кассе БКЗ.

Источник: Псковская Лента Новостей