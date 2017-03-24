«Трио Старостина» выступит в Пскове в рамках 43-го Фестиваля русской музыки

24 апреля в БКЗ Псковской филармонии состоится концерт коллектива «Трио Старостина». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, мероприятие пройдет в рамках 43-го Фестиваля русской музыки. Начало в 19.00.

Коллектив исполнит программу, которая носит название «Душеполезные песни на каждый день».

В концерте будут представлены русские народные песни и духовные стихи в современной интерпретации. Уникальное сочетание этнических (гусли, колесная лира, курский рожок, свирель, калюка) и классических (контрабас, кларнет, ударные) инструментов создает неповторимые образы, где прошлое и будущее говорят с вами языком музыки.

В составе трио выступит знакомый псковичам Андрей Котов, руководитель ансамбля духовной музыки «Сирин». Этот коллектив принимал участие в XXIV Пушкинском театральном фестивале и исполнял чин Пещного действа.

Билеты на концерт трио уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассе БКЗ по адресу: улица Некрасова, 24 и онлайн на официальном сайте филармонии.

Источник: Псковская Лента Новостей