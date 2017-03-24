«Не только любовь» покажут в Пскове на Фестивале русской музыки

Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» станет участником 43-го Фестиваля русской музыки. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, концерт состоится 22 апреля в 17.00 в БКЗ филармонии.

Театр «Санктъ-Петербургъ Опера», продолжая свои традиции, вновь обратился к малоизвестному на сегодняшний день произведению «Не только любовь» композитора Родиона Щедрина.

Щедрин - один из самых крупных и известных советских композиторов второй половины ХХ века. Владея острым современным музыкальным языком, он создал произведения, доступные широким кругам слушателей. Все его оперы и балеты созданы исключительно на сюжеты крупнейших русских писателей: Гоголя, Чехова, Толстого, Набокова, Лескова.

Опера «Не только любовь» написана по мотивам рассказов Сергея Антонова, с включением в либретто текстов частушек и посвящена его жене – великой русской балерине – Майе Плисецкой. «Пишу колхозного «Евгения Онегина»», – говорил сам автор и сравнивал главную героиню своей оперы не только с Татьяной, но даже с Кармен, потому что «Не только любовь» - история любви, в прямом смысле опровергающая современное значение слова мелодрама.

Несколько лет назад опера неоднократно исполнялась в Москве и провинции. Сегодня художественный руководитель театра «Санктъ-Петербургъ Опера» Юрий Александров вдохнул новую жизнь в это произведение.

«Не только любовь» в «Санктъ-Петербургъ Опере», как и во время первого показа в Большом театре, вызвала огромный резонанс. Родион Щедрин и Майя Плисецкая, присутствовавшие на премьере, были приятно удивлены увиденным на сцене и отсутствием равнодушных в зале, сказав, что именно постановку Юрия Александрова могут назвать лучшей за все полвека существования оперы на сцене.

Режиссер-постановщик о своем спектакле: «Тема любви вечна и актуальна всегда, независимо от того, разворачивается ли она в привычных романтических декорациях или в советском колхозе. Мы вместе с художником Вячеславом Окуневым постарались уйти от привычной сельской бутафории, сделать так, чтобы помимо унылого колхозного пейзажа показать еще прелесть и красоту простой жизни. В опере «Не только любовь», конечно, главное – любовь, но, в то же время, я делаю акцент и на «не только». Что получилось оценит зритель».

онлайн на сайте филармонии. Стоимость билетов - от 300 до 800 рублей. Билеты на оперу уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассе БКЗ на улице Некрасова, 24 илина сайте филармонии. Стоимость билетов - от 300 до 800 рублей.

Источник: Псковская Лента Новостей