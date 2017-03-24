43-й Фестиваль русской музыки в Пскове впервые откроет сводный хор области

43-й Фестиваль русской музыки в Пскове впервые откроет гала-концерт с участием Симфонического оркестра Псковской филармонии и сводного хора Псковской области. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 29 марта сообщила консультант по художественной части директора Псковской областной филармонии Галина Иванова.

Открытие фестиваля состоится 21 апреля в 19.00 в БКЗ Псковской филармонии.

Далее, 22 апреля, в 17.00 Государственный камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» покажет оперу «Не только любовь» композитора Родиона Щедрина.

23 апреля в 17.00 в БКЗ Псковской областной филармонии состоится концерт легендарной российской рок-группы «Калинов мост». Выступление музыкантов также пройдет в рамках 43-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

24 апреля на малой сцене Псковского драмтеатра в 14.00 пройдет мастер-класс для учащихся и преподавателей народных отделений колледжа искусств, ДШИ и ДМШ Псковской области.

В этот же день на большой сцене Псковского драмтеатра состоится концерт коллектива «Трио Старостина». Начало в 19.00.

26 апреля в 14.00 в Порхове пройдет концерт ансамбля русской музыки «Псков».

25 апреля в ДК ЛК Великих Лук выступит Александр Малинин. Начало концерта в 19.00. 26 апреля он же закроет в Пскове фестиваль.

Кроме того, 24-26 апреля в Псковской области пройдут 6 концертов дуэта аккордеонистов - одного из самых молодых и востребованных коллективов Липецкой филармонии - в Кунье в музее-усадьбе М. П. Мусоргского и в Плюссе в музее-усадьбе Н. А. Римского-Корсакова.

Галина Иванова отметила, что фестиваль сам по себе очень интересен тем, что концерты проходят не только в Пскове, но в районах области. Фестиваль, по ее словам, - это дань уважения великим композиторам. «Фестиваль развивается, в программе появляются новшества. У всех творческих коллективов филармонии есть в репертуаре русская музыка», - отметила она.

Источник: Псковская Лента Новостей