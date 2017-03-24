Фестиваль русской музыки вновь выйдет на улицы Пскова

Фестиваль русской музыки вновь выйдет на улицы Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 29 марта сообщил директор Псковской областной филармонии Артем Татаренко.

Он подчеркнул, что фестиваль призван показать, русская музыка многогранна, поэтому наряду с классикой в программе появились такие музыканты, как, например, группа «Калинов мост», певец Александр Малинин.

Кроме того, фестиваль не ограничится залами или мастер-классами, а «оживит улицы» в Пскове. Уличное действо, которое намерены организовать в Пскове, будет для зрителей абсолютно бесплатным. В нем примут участие коллективы филармонии, воспитанники Александра Роора. Обещают технические новинки.

Артем Татаренко отметил, что в этом году, как и в предыдущем удалось несколько увеличить бюджет фестиваля и пригласить именитых артистов. «Будут сюрпризы», - пообещал он.

Напомним, что впервые Фестиваль русской музыки вышел на улицы Пскова в 2016 году.

Источник: Псковская Лента Новостей