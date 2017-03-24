«Трио Старостина» выступит в Пскове в рамках 43-го Фестиваля русской музыки24 апреля на большой сцене Псковского драмтеатра состоится концерт коллектива «Трио Старостина». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, мероприятие пройдет в рамках 43-го Фестиваля...
Фестиваль русской музыки вновь выйдет на улицы Пскова
Фестиваль русской музыки вновь выйдет на улицы Пскова. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 29 марта сообщил директор Псковской областной филармонии Артем Татаренко.
Он подчеркнул, что фестиваль призван показать, русская музыка многогранна, поэтому наряду с классикой в программе появились такие музыканты, как, например, группа «Калинов мост», певец Александр Малинин.
Кроме того, фестиваль не ограничится залами или мастер-классами, а «оживит улицы» в Пскове. Уличное действо, которое намерены организовать в Пскове, будет для зрителей абсолютно бесплатным. В нем примут участие коллективы филармонии, воспитанники Александра Роора. Обещают технические новинки.
Артем Татаренко отметил, что в этом году, как и в предыдущем удалось несколько увеличить бюджет фестиваля и пригласить именитых артистов. «Будут сюрпризы», - пообещал он.
Напомним, что впервые Фестиваль русской музыки вышел на улицы Пскова в 2016 году.
Источник: Псковская Лента Новостей
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