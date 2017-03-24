Премьеры в исполнении Псковского симфонического оркестра ожидают зрителей 43-го Фестиваля русской музыки

Премьеры в исполнении Псковского симфонического оркестра ожидают зрителей 43-го Фестиваля русской музыки. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции 29 марта сообщил главный дирижер Псковского симфонического оркестра Эдуард Банько.

Он подчеркнул, что для музыкантов оркестра, дирижеров «классика - это их все».

Псковский симфонический оркестр выступит 21 апреля в 19.00 на открытии фестиваля в БКЗ Псковской областной филармонии. На одной сцене выступит расширенный состав оркестра и несколько хоровых коллективов области - хор «Кант» из Великих Лук, сводный детский хор Псковской области, хор Псковского колледжа искусств. На одной сцене БКЗ одновременно будут находиться до 100 человек.

В этом концерте помимо произведений, которые уже звучали на Псковской земле, прозвучат и премьеры. Так, впервые будет сыграна кантата М. Ипполитова-Иванова «В память Пушкина», а также кантата «Курские песни» Г. Свиридова для смешанного хора и симфонического оркестра на народные слова. Это сочинение создано композитором в пору наивысшего творческого расцвета и воспевает его малую родину. «Достойнейшие два полотна», - подчеркнул Эдуард Банько.

Симфонический оркестр исполнит Симфонию №1 соль минор В. Калинникова, в которой наиболее ярко воплотились особенности дарования этого композитора - душевная открытость, непосредственность, насыщенность лирических чувств.

Билеты на концерты фестиваля уже в продаже на сайтах филармонии, ТКД и в кассе БКЗ. Ценовая политика, подчеркнул директор филармонии Артем Татаренко, демократичная. Например, на оперу - от 300 рублей, на концерт Александра Малинина - от 1000 рублей.

Напомним, Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова в 2017 году станет уже 43-м по счету и будет проводиться с 21 по 26 апреля.

Источник: Псковская Лента Новостей