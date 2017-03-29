Опубликована программа Фестиваля русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова

Опубликована программа Фестиваля русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова, который пройдет в Псковской области с 21 по 26 апреля.

Дата/время Место Мероприятие 21 апреля пятница Псков, БКЗ филармонии 19.00 ОТКРЫТИЕ Гала-концерт с участием симфонического оркестра Псковской филармонии и сводного хора Псковской области 22 апреля суббота Псков, БКЗ филармонии 17.00 Родион Щедрин, Опера «НЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» Санктъ-Петербургъ Опера 23 апреля воскресенье Псков, БКЗ филармонии 17.00 Группа «Калинов Мост» Программа «Тридесятое царство» 24 апреля понедельник Псков, Драмтеатр (Малая сцена) 14.00 Мастер-класс для учащихся и преподавателей народных отделений Колледжа искусств, ДШИ и ДМШ Псковской области Ведущие - Андрей Котов, Сергей Старостин 24 апреля понедельник Псков, Драмтеатр (Большая сцена), 19.00 ТРИО СТАРОСТИНА Программа «Душеполезные песни на каждый день» 26 апреля среда Порхов, 14.00 Концерт ансамбля русской музыки «Псков» 25 апреля вторник Великие Луки ДК ЛК 19.00 Александр Малинин 24 - 26 апреля Псковская область 6 концертов: - Кунья, Музей-усадьба М.П.Мусоргского - Плюсса, Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова Дуэт аккордеонистов – один из самых молодых и востребованных коллективов Липецкой филармонии 26 апреля среда Псков БКЗ филармонии 19.00 ЗАКРЫТИЕ Александр Малинин

Источник: Псковская Лента Новостей