Опубликована программа Фестиваля русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-КорсаковаОпубликована программа Фестиваля русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова, который пройдет в Псковской области с 21 по 26 апреля. Дата/время Место Мероприятие 21 апреля пятница Псков, БКЗ филармонии 19...
Опубликована программа Фестиваля русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова
Опубликована программа Фестиваля русской музыки имени М.П. Мусоргского и Н.А. Римского-Корсакова, который пройдет в Псковской области с 21 по 26 апреля.
|
Дата/время
|
Место
|
Мероприятие
|
21 апреля
пятница
|
Псков,
БКЗ филармонии
19.00
|
ОТКРЫТИЕ
Гала-концерт с участием симфонического оркестра Псковской филармонии и сводного хора Псковской области
|
22 апреля
суббота
|
Псков,
БКЗ филармонии
17.00
|
Родион Щедрин, Опера «НЕ ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
Санктъ-Петербургъ Опера
|
23 апреля
воскресенье
|
Псков,
БКЗ филармонии
17.00
|
Группа «Калинов Мост»
Программа «Тридесятое царство»
|
24 апреля
понедельник
|
Псков,
Драмтеатр (Малая сцена)
14.00
|
Мастер-класс для учащихся и преподавателей народных отделений Колледжа искусств, ДШИ и ДМШ Псковской области
Ведущие - Андрей Котов, Сергей Старостин
|
24 апреля
понедельник
|
Псков,
Драмтеатр (Большая сцена),
19.00
|
ТРИО СТАРОСТИНА
Программа «Душеполезные песни на каждый день»
|
26 апреля
среда
|
Порхов,
14.00
|
Концерт ансамбля русской музыки «Псков»
|
25 апреля
вторник
|
Великие Луки
ДК ЛК
19.00
|
Александр Малинин
|
24 - 26 апреля
|
Псковская область
6 концертов:
- Кунья, Музей-усадьба
М.П.Мусоргского
- Плюсса,
Музей-усадьба Н.А. Римского-Корсакова
|
Дуэт аккордеонистов – один из самых молодых и востребованных коллективов Липецкой филармонии
|
26 апреля
среда
|
Псков
БКЗ филармонии
19.00
|
ЗАКРЫТИЕ
Александр Малинин
Источник: Псковская Лента Новостей
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