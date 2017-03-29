Неподалеку от Псковского драмтеатра в рамках 43-го Фестиваля русской музыки установят необычный арт-объект

Неподалеку от Псковского драмтеатра в рамках 43-го Фестиваля русской музыки имени М. П Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова установят необычный арт-объект, посвященный событию. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

Напомним, мероприятия фестиваля будут проходить в Пскове и области с 21 по 26 апреля. В этом году Фестиваль сохранит свои лучшие традиции и преподнесет несколько приятных сюрпризов гостям.

По традиции мероприятия пройдут на различных площадках в Пскове: в БКЗ филармонии, Псковском академическом театра драмы, на малой и большой сценах, и на улицах города. Концерты пройдут также в Порхове, Плюссе и Кунье, Великих Луках.

Впервые в рамках Фестиваля русской музыки пройдет музыкальное действо в центре города с участием музыкантов и с применением специальной техники. Дата и время проведения пока держатся в секрете. Недалеко от театра драмы будет установлен необычный арт-объект, посвященный фестивалю. А также горожан порадуют бродячие музыкальные труппы, которые будут появляться в разное время и на различных локациях Пскова.

Откроет Фестиваль гала-концерт с участием симфонического оркестра Псковской филармонии и сводного хора Псковской области. 21 апреля на сцене БКЗ объединятся расширенный состав оркестра, детский сводный хор, сводный хор Псковского колледжа искусств и хор «Кант» (Великие Луки). Как отметил главный дирижер Эдуард Банько, на сцене одновременно будут присутствовать порядка 100 музыкантов.

Второй день фестиваля, 22 апреля, также пройдет в Большом концертном зале филармонии. Театр «Санктъ-Петербургъ Опера» исполнит оперу «Не только любовь» композитора Родиона Щедрина.

Щедрин – один из самых крупных и известных советских композиторов второй половины ХХ века. Владея острым современным музыкальным языком, он создал произведения, доступные широким кругам слушателей. Все его оперы и балеты основаны на сюжетах крупнейших русских писателей: Гоголя, Чехова, Толстого, Набокова, Лескова.

Опера «Не только любовь» написана по мотивам рассказов Сергея Антонова, с включением в либретто текстов частушек и посвящена его жене – великой русской балерине – Майе Плисецкой. «Не только любовь» - история любви, в прямом смысле опровергающая современное значение слова мелодрама.

Постановку режиссера Юрия Александрова называют лучшей за все полвека существования оперы на сцене.

Концепция 43-го Фестиваля русской музыки - это гармоничное сочетание классической музыки, которая всегда была и остается основой фестиваля, с другими музыкальными направлениями. Так, 23 апреля, в БКЗ филармонии выступит легендарная рок-группа «Калинов мост» с программой «Тридесятое царство».

В понедельник, 24 апреля, на малой сцене Псковского театра драмы известные музыканты Андрей Котов и Сергей Старостин (участники коллектива «Трио Старостина») проведут мастер-класс для учащихся и преподавателей народных отделений Колледжа искусств, ДШИ и ДМШ Псковской области.

А вечером в этот же день на большой сцене театра «Трио Старостина» исполнит концерт «Душеполезные песни на каждый день». В программе концерта будут представлены русские народные песни и духовные стихи в современной интерпретации. Уникальное сочетание этнических (гусли, колесная лира, курский рожок, свирель, калюка) и классических (контрабас, кларнет, ударные) инструментов создает неповторимые образы, где прошлое и будущее будут говорить с гостями вечера языком музыки. Отметим, что в состав трио входит Андрей Котов, который совсем недавно посетил Псков со своим коллективом духовной русской музыки «Сирин». Коллектив во главе с Котовым впервые в России исполнил чин Пещного действа. Мероприятие проходило в феврале 2017 года в рамках 24-го Пушкинского театрального фестиваля в Приказной палате Кремля. Еще одним участником «Трио Старостина» является контрабасист группы «Аукцыон» - Владимир Волков.

26 апреля, в день закрытия фестиваля, в Пскове выступит Народный артист России и Украины Александр Малинин. Певец исполнит новую музыкальную программу «Влюбленный в романс». Концерт пройдет в два отделения. В первой части Малинин исполнит романсы под аккомпанемент рояля. Во втором отделении гости вечера услышат хиты и шлягеры, которые певец исполнит в составе музыкальной группы.

Отметим, что концерты в рамках 43-го Фестиваля русской музыки пройдут и в области. 25 апреля Александр Малинин даст концерт в ДК ЛК в городе Великие Луки, а с 24 по 26 апреля в музеях-усадьбах Мусоргкого (Кунья) и Римского-Корсакова (Плюсса) пройдут выступления одного из самых молодых и востребованных коллективов Липецкой филармонии, музыкантов, внесенных в Книгу рекордов Гиннеса — Дуэта аккордеонистов.

онлайн на сайте филармонии. Специально к Фестивалю русской музыки все коллективы и исполнители готовят особую программу. Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести в кассе БКЗ на улице Некрасова, 24, в кассе Псковского театра драмы на улице Пушкина, 13, в гипермаркете «Империал» на третьем этаже или

Источник: Псковская Лента Новостей