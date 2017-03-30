«Калинов мост» с нетерпением ждет встречи с Псковом

Группа «Калинов мост» с нетерпением ждет встречи с Псковом 23 апреля. Об этом в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) заявил вокалист коллектива Дмитрий Ревякин.

Он рассказал, что коллектив привезет «как известные песни, так и несколько песен с крайней своей работы». «Привезем в Псков наиболее адаптированные к весне песни», - отметил музыкант.

Дмитрий Ревякин напомнил, что был в Пскове в 1988 и 1989 годах. «Псков - это уникальное место на территории огромной нашей страны. Псков я очень люблю. Здесь огромный культурный слой, прекрасные музеи, памятники. С трепетом жду встречи с вашим городом», - сказал вокалист в прямом эфире.

Напомним, 23 апреля в 17.00 в БКЗ Псковской областной филармонии состоится концерт легендарной российской рок-группы «Калинов мост». Выступление музыкантов пройдет в рамках 43-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова.

В концерте 23 апреля прозвучат лучшие произведения «Калинова моста» прошлых лет, среди которых мощные саги из легендарного альбома «Оружие», «Ледяного похода» и боевики из недавнего альбома «Эсхато». Знакомые поклонникам группы композиции будут органично дополнены новыми песнями.

В составе группы на фестивале выступят Дмитрий Ревякин (акустическая гитара, вокал), Виктор Чаплыгин (барабаны, перкуссия), Константин Ковачев (гитара), Андрей Баслык (бас-гитара), Александр Владыкин (клавиши).

онлайн на сайте филармонии и в кассе БКЗ. Билеты уже поступили в продажу. Их можно приобрести

Источник: Псковская Лента Новостей