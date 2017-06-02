Доброхоты из Пскова, Петербурга и Белгородской области помогают музейщикам проводить LI Пушкинский праздник поэзии

Вчера, сегодня, завтра и в Пушкинский день России, 6 июня, на LI Всероссийском Пушкинском празднике поэзии, в усадьбе поэта и на Праздничной поляне в Михайловском задействованы более пятидесяти пушкинских доброхотов, сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское». Это гимназисты из Санкт-Петербурга, школьники из поселка Троицкий Белгородской области, а также группа студентов псковского филиала Российской международной академии туризма.

Этот доброхотский отряд помогает музейщикам Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» проводить Пушкинский праздник поэзии уже десятый год подряд. Волонтеры вчера и сегодня помогали готовить пространство к празднику, а далее помогут поддерживать чистоту на поляне и в усадьбе поэта, где ожидается самый большой наплыв посетителей.

В музее уточнили, что на сегодня уже сформирован предварительный график пребывания волонтерских отрядов в Михайловском, Тригорском и Петровском. По этим, повторим, предварительным данным ожидается, что в течение сезона-2017 в музее примут 25 отрядов из Москвы, Санкт-Петербурга, Пскова, Перми, Набережных Челнов, Кирова, Зеленограда, Кунгура, Языкова, других городов и поселков России общей численностью почти в 700 человек.

Напомним, что у истоков волонтерского движения в Пушкиногорье стоял легендарный директор заповедника, выдающийся музейщик Семен Гейченко. Именно с его легкой руки добровольных помощников в Михайловском стали называть старинным русским словом «доброхоты».

Источник: Псковская Лента Новостей