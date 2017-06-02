На Поэтической поляне в Пушкинском заповеднике завершаются последние приготовления к празднику

На Поэтической поляне близ мемориальной усадьбы «Михайловское» в Пушкинском заповеднике завершаются последние приготовления к празднику. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, участники праздника – фермеры и мастера-ремесленники из Пскова, Гдовского и Пушкиногорского районов, города Мышкина Ярославской области, других регионов сейчас «обживают» интерактивную площадку «Выселки. Деревенька». А например, певица Светлана Сурганова со своими музыкантами начали репетиции предстоящих выступлений на поляне еще ночью и до четырех утра отлаживали аппаратуру, пробовали звук и так далее. С десяти утра музыкальные штудии на главной сцене праздника продолжились.

Напомним, что сегодня гостей музея-заповедника ждут самые яркие события LI Всероссийского Пушкинского праздника поэзии: концерты, поэтические выступления, парад воздушных змеев и так далее.

Полную программу Праздника поэзии смотрите здесь>>>

Источник: Псковская Лента Новостей