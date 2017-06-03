Актер драмтеатра отправился пешком из Пскова на Пушкинский праздник поэзии, но преодолеть смог лишь 70 кмАктер Псковского театра драмы и педагог детской театральной школы-мастерской «Гвозди» Денис Золотарев вчера, 1 июня, отправился пешком из Пскова на Пушкинский праздник поэзии. Как сообщили Псковской...42
18:45 Два концерта в один день в рамках Пушкинского праздника дал студенческий духовой оркестр московского Института музыки им. Шнитке
Поэтические чтения на улице Пушкина в Пскове. ФОТО
03.06.2017 11:24 ПЛН, Псков
Вчера, 2 июня, в рамках 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии на пешеходной части улицы Пушкина в Пскове прошли поэтические чтения. На них собрались поэты, актеры Псковского драмтеатра и горожане (ФОТОРЕПОРТАЖ).
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментарии: 4 | Вставить в блог | Версия для печатиcюжет:51-й Пушкинский праздник поэзии
- На Михайловской поляне начался концерт группы «Сурганова и Оркестр»
- Два концерта в один день в рамках Пушкинского праздника дал студенческий духовой оркестр московского Института музыки им. Шнитке
- Лиса, козел и кролики прибыли на Праздник поэзии в Михайловское
- На Поэтической поляне официально стартовал второй день LI Всероссийского праздника поэзии
- Поэтические чтения на улице Пушкина в Пскове. ФОТО
- На Поэтической поляне в Пушкинском заповеднике завершаются последние приготовления к празднику
- Поэтов и иллюстратора LI Пушкинского праздника поэзии представили в «Михайловском»
- В Михайловском открыт Всероссийский праздник поэзии
- Президент России поприветствовал гостей и участников Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
- Счастливые минуты «деревенской тишины» дарит зрителям выставка в Михайловском
- Грамматику, по которой учились Пушкин-лицеист и его товарищи, экспонируют в Михайловском
- Дмитрий Дюжев репетировал «Евгения Онегина» с Псковским симфоническим оркестром. ФОТО
- Дельфин и «Сурганова и Оркестр» выступят сегодня на Пушкинском празднике поэзии в Пушкиногорье
- Актер драмтеатра отправился пешком из Пскова на Пушкинский праздник поэзии, но преодолеть смог лишь 70 км
- Гости праздника поэзии в Михайловском первыми прочтут свежий номер газеты «Пушкинский уголок»
- Сегодня состоится открытие 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
- Встреча с участниками Пушкинского праздника поэзии пройдет в областной библиотеке
- Мошенники предлагают псковичам забронировать места в бесплатных автобусах на Пушкинский праздник поэзии
- «Отцы хороших звуков» примут участие в 51-м Пушкинском празднике поэзии
- Псковский актер пойдет на Пушкинский праздник поэзии из Пскова в Пушкинские Горы пешком
- Студенты смогут попасть на Пушкинский праздник поэзии бесплатно
- 3 июня из Пскова в Пушкинские Горы на 51-й Пушкинский праздник поэзии можно будет доехать на автобусах по сниженной цене
- Вячеслав Куприянов станет гостем Пушкинского праздника поэзии
- Выставки на разный вкус смогут посетить гости и участники LI Пушкинского праздника поэзии в «Михайловском»
- Спектакль о Пушкине-лицеисте и его царскосельских товарищах будет дан на LI Пушкинском празднике поэзии
- Псковский симфонический оркестр выступит вместе с актером Дмитрием Дюжевым на Пушкинском празднике поэзии
- Рома Gonza станет участником литературно-поэтических чтений на Пушкинском празднике поэзии
- «Псковпассажиравтотранс» снизил цену на билет до Пушкинских Гор из Пскова 3 июня
- Псковичей знакомят с гостями Пушкинского праздника поэзии
- Два информационных центра будут работать на Пушкинском празднике поэзии
- Две выставки откроются в «Михайловском» в рамках Пушкинского праздника поэзии
- На Пушкинский праздник поэзии организаторы старались позвать тех, кого читает молодежь
- Решается вопрос об уменьшении стоимости билета на автобус в Пушкинские Горы 3 июня
- «Стихи, написанные в Михайловском» станут книгой LI Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
- Дмитрий Месхиев: Мы заинтересованы в том, чтобы Пушкинский праздник поэзии был интересен людям разного поколения
- Бесплатный концерт даст группа «Сурганова и оркестр» на Пушкинском празднике поэзии
- Дмитрий Дюжев прочтет «Евгения Онегина» на открытии Пушкинского праздника поэзии
- Опубликована программа 51-й Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
- Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет со 2 по 6 июня
- Спектакли по произведениям Пушкина и Гоголя вошли в программу фестиваля «Михайловское 2017»
- Опубликован проект программы музея-заповедника «Михайловское» к LI Пушкинскому празднику поэзии
- «Сурганова и Оркестр», Дмитрий Дюжев и Дельфин приедут на 51-й Пушкинский праздник поэзии в Псковскую область