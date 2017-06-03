Поэтические чтения на улице Пушкина в Пскове. ФОТО

Вчера, 2 июня, в рамках 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии на пешеходной части улицы Пушкина в Пскове прошли поэтические чтения. На них собрались поэты, актеры Псковского драмтеатра и горожане (ФОТОРЕПОРТАЖ).

Источник: Псковская Лента Новостей