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     51-й Пушкинский праздник поэзии   

Поэтические чтения на улице Пушкина в Пскове. ФОТО

03.06.2017 11:24 ПЛН, Псков

Вчера, 2 июня, в рамках 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии на пешеходной части улицы Пушкина в Пскове прошли поэтические чтения. На них собрались поэты, актеры Псковского драмтеатра и горожане (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
51-й Пушкинский праздник поэзии

 


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