Литию по «убиенному болярину Александру» отслужили на могиле Пушкина в Святогорском монастыре

Сегодня, 3 июня, в центральный день LI Всероссийского Пушкинского праздника поэзии, в Святогорском Свято-Успенском монастыре, у могилы Пушкина и некрополя Ганнибалов и Пушкиных отслужили литию по «убиенному болярину Александру». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, службу провел насельник монастыря иеромонах Иов со братией.

Жители поселка Пушкинские Горы и гости праздника поэзии, делегация литераторов, в составе которой находятся поэты, писатели и публицисты из разных уголков России, а также молодые, как принято сейчас говорить «сетевые» поэты, пушкинские доброхоты из Пскова, Санкт-Петербурга и Белгородской области, сотрудники Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» принесли цветы к могиле поэта. К памятнику возложили корзины цветов от администрации Президента Российской Федерации, министерства культуры РФ Пушкинского Заповедника, ИРЛИ РАН, администраций Псковской области и Пушкиногорского района, от писательской делегации.

Открывая небольшую гражданскую панихиду, директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич прочел стихотворение «Простите, мирные дубровы…», написанное Пушкиным двести лет назад и ставшее, по сути первым пророчеством поэта – о своей и нашей судьбе. Георгий Николаевич напомнил о бесконечном православном воинстве живых и мертвых, о том, что все мы – родня по Пушкину, и никто из нас, под сенью его стихов, не одинок.

Ко всем, кто собрался вспомнить Пушкина добрым словом и молитвой, обратились поэты – участники праздника. А ученики пушкиногорской средней школы порадовали артистичным чтением фрагментов из сказок Пушкина.

Источник: Псковская Лента Новостей