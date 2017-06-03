На Поэтической поляне официально стартовал второй день LI Всероссийского праздника поэзии

На Поэтической поляне у музея-усадьбы официально стартовал второй, центральный день LI Всероссийского праздника поэзии. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, с главной сцены праздника к его гостям и участникам обратились главные герои дня – участники официальной писательской делегации. Со своими стихами выступили не только поэты, но и прозаик, председатель Псковского отделения СП России Игорь Смолькин.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова поздравила всех собравшихся от имени главы региона Андрея Турчака, пожелав всем успеха, благополучия, развития и самосовершенствования. Эстафету праздничных поздравлений подхватил директор Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» Георгий Василевич, передав добрые пожелания Михайловскому празднику от Пушкинских музеев России и мира, в первую очередь Государственного музея Пушкина в Москве, на Пречистенке и Всероссийского музея Пушкина в Санкт-Петербурге.

После торжественной части началась традиционная церемония праздничного спецгашения знаков почтовой оплаты.

Источник: Псковская Лента Новостей