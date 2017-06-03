Лиса, козел и кролики прибыли на Праздник поэзии в Михайловское

Особым вниманием гостей LI Всероссийского Пушкинского праздника поэзии пользуется интерактивная площадка «Деревенька» на Праздничной поляне близ Михайловского, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Здесь можно купить самобытные сувениры и узнать много интересного.

Так, портной из города Мышкина Ярославской области готов научить всех желающих шить картузы, какие носили и в XIX, и в начале ХХ столетия, а мастерицы псковского завода «Гончар» дают мастер-классы по работе на небольшом гончарном круге.

Сотрудники псковской галереи «Герцена, 6» привезли текстильных кукол, среди которых есть и лоскутный Пушкин в деревенской рубашке, и прекрасная Натали, и даже Анна Петровна Керн.

Кроме того, галереисты каждый час, а то и чаще, разыгрывают перед благородной публикой кукольное представление по русской народной сказке «Лиса и козел». Родственники того самого козла, а еще кролики, разместились в загончике по соседству, и это тоже очень радует детей, которых привезли и привели на праздник.

Источник: Псковская Лента Новостей