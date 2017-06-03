Актер драмтеатра отправился пешком из Пскова на Пушкинский праздник поэзии, но преодолеть смог лишь 70 кмАктер Псковского театра драмы и педагог детской театральной школы-мастерской «Гвозди» Денис Золотарев вчера, 1 июня, отправился пешком из Пскова на Пушкинский праздник поэзии. Как сообщили Псковской...42
Два концерта в один день в рамках Пушкинского праздника дал студенческий духовой оркестр московского Института музыки им. Шнитке
Два концерта в один день в рамках LI Всероссийского Пушкинского праздника поэзии дал студенческий духовой оркестр московского Института музыки имени Шнитке. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, обе программы включали в себя популярную классику для духовых инструментов: Моцарт, Штраус, Римский-Корсаков, Чайковский, Хачатурян, Шостакович. Дважды – со «старой» эстрады, утром, и с главной сцены праздника, вечером прозвучал «Полонез памяти Пушкина» русского композитора Анатолия Лядова.
Публика тепло принимала молодых музыкантов, вызывала на бис, отбивала ритм аплодисментами при исполнении вальсовых попурри или фантазий на народные темы.
Большая часть участников нынешнего праздника – молодежь. В первую очередь это касается поэтической составляющей.
Источник: Псковская Лента Новостей
- На Михайловской поляне начался концерт группы «Сурганова и Оркестр»
- Два концерта в один день в рамках Пушкинского праздника дал студенческий духовой оркестр московского Института музыки им. Шнитке
- Лиса, козел и кролики прибыли на Праздник поэзии в Михайловское
- На Поэтической поляне официально стартовал второй день LI Всероссийского праздника поэзии
- Поэтические чтения на улице Пушкина в Пскове. ФОТО
- На Поэтической поляне в Пушкинском заповеднике завершаются последние приготовления к празднику
- Поэтов и иллюстратора LI Пушкинского праздника поэзии представили в «Михайловском»
- В Михайловском открыт Всероссийский праздник поэзии
- Президент России поприветствовал гостей и участников Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
- Счастливые минуты «деревенской тишины» дарит зрителям выставка в Михайловском
- Грамматику, по которой учились Пушкин-лицеист и его товарищи, экспонируют в Михайловском
- Дмитрий Дюжев репетировал «Евгения Онегина» с Псковским симфоническим оркестром. ФОТО
- Дельфин и «Сурганова и Оркестр» выступят сегодня на Пушкинском празднике поэзии в Пушкиногорье
- Актер драмтеатра отправился пешком из Пскова на Пушкинский праздник поэзии, но преодолеть смог лишь 70 км
- Гости праздника поэзии в Михайловском первыми прочтут свежий номер газеты «Пушкинский уголок»
- Сегодня состоится открытие 51-го Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
- Встреча с участниками Пушкинского праздника поэзии пройдет в областной библиотеке
- Мошенники предлагают псковичам забронировать места в бесплатных автобусах на Пушкинский праздник поэзии
- «Отцы хороших звуков» примут участие в 51-м Пушкинском празднике поэзии
- Псковский актер пойдет на Пушкинский праздник поэзии из Пскова в Пушкинские Горы пешком
- Студенты смогут попасть на Пушкинский праздник поэзии бесплатно
- 3 июня из Пскова в Пушкинские Горы на 51-й Пушкинский праздник поэзии можно будет доехать на автобусах по сниженной цене
- Вячеслав Куприянов станет гостем Пушкинского праздника поэзии
- Выставки на разный вкус смогут посетить гости и участники LI Пушкинского праздника поэзии в «Михайловском»
- Спектакль о Пушкине-лицеисте и его царскосельских товарищах будет дан на LI Пушкинском празднике поэзии
- Псковский симфонический оркестр выступит вместе с актером Дмитрием Дюжевым на Пушкинском празднике поэзии
- Рома Gonza станет участником литературно-поэтических чтений на Пушкинском празднике поэзии
- «Псковпассажиравтотранс» снизил цену на билет до Пушкинских Гор из Пскова 3 июня
- Псковичей знакомят с гостями Пушкинского праздника поэзии
- Два информационных центра будут работать на Пушкинском празднике поэзии
- Две выставки откроются в «Михайловском» в рамках Пушкинского праздника поэзии
- На Пушкинский праздник поэзии организаторы старались позвать тех, кого читает молодежь
- Решается вопрос об уменьшении стоимости билета на автобус в Пушкинские Горы 3 июня
- «Стихи, написанные в Михайловском» станут книгой LI Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
- Дмитрий Месхиев: Мы заинтересованы в том, чтобы Пушкинский праздник поэзии был интересен людям разного поколения
- Бесплатный концерт даст группа «Сурганова и оркестр» на Пушкинском празднике поэзии
- Дмитрий Дюжев прочтет «Евгения Онегина» на открытии Пушкинского праздника поэзии
- Опубликована программа 51-й Всероссийского Пушкинского праздника поэзии
- Всероссийский Пушкинский праздник поэзии пройдет со 2 по 6 июня
- Спектакли по произведениям Пушкина и Гоголя вошли в программу фестиваля «Михайловское 2017»
- Опубликован проект программы музея-заповедника «Михайловское» к LI Пушкинскому празднику поэзии
- «Сурганова и Оркестр», Дмитрий Дюжев и Дельфин приедут на 51-й Пушкинский праздник поэзии в Псковскую область