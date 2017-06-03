Два концерта в один день в рамках Пушкинского праздника дал студенческий духовой оркестр московского Института музыки им. Шнитке

Два концерта в один день в рамках LI Всероссийского Пушкинского праздника поэзии дал студенческий духовой оркестр московского Института музыки имени Шнитке. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, обе программы включали в себя популярную классику для духовых инструментов: Моцарт, Штраус, Римский-Корсаков, Чайковский, Хачатурян, Шостакович. Дважды – со «старой» эстрады, утром, и с главной сцены праздника, вечером прозвучал «Полонез памяти Пушкина» русского композитора Анатолия Лядова.

Публика тепло принимала молодых музыкантов, вызывала на бис, отбивала ритм аплодисментами при исполнении вальсовых попурри или фантазий на народные темы.

Большая часть участников нынешнего праздника – молодежь. В первую очередь это касается поэтической составляющей.

Источник: Псковская Лента Новостей