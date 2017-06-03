На Михайловской поляне начался концерт группы «Сурганова и оркестр»

На Поэтической поляне в Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина начался концерт группы «Сурганова и оркестр», передает корреспондент Псковской Ленты Новостей. Свое выступление Светлана Сурганова начала с заверения о том, что она непременно еще приедет в псковские пушкинские места, потому что очарована ими.

Музыкант напомнила, что программа, которую они с товарищами привезли на LI Всероссийский Пушкинский праздник – «Игра в классики» - была создана два года назад, и сейчас коллектив специально обновлял ее для михайловского выступления.

Концерт «Сургановой и оркестра» собрал у главной сцены праздника несколько тысяч зрителей. Многие приехали или пришли в музей в этот день специально, чтобы вживую послушать петербургских музыкантов.

Источник: Псковская Лента Новостей