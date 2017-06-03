Гости Праздника поэзии выразили симпатии разным котам и Аринам Родионовнам

В Государственном музее-заповеднике А.С. Пушкина «Михайловское» на время LI Всероссийского Пушкинского праздника поэзии развёрнута выставка макетов/проектов памятников няне Пушкина Арине Родионовне Яковлевой (Матвеевой).

Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, во временной экспозиции, которая развёрнута в выставочном пространстве перед большим концертным залом (НКЦ Пушкинского Заповедника, пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), разместили все работы, заявленные к участию в конкурсе на будущий памятник близ литературного отеля «Арина Р.». Проекты памятников на выставке представлены анонимно, без указания фамилий авторов, под номерами.

Многочисленные гости Пушкинского праздника активно оставляют голоса за тот или иной проект в специальной книге отзывов, и уже определились явные лидеры «зрительских симпатий».

Кота из этого проекта зрители предлагают «отделить от памятника» и выпускать в качестве сувенира.

Выставка проектов будет работать в музее до конца дня 4 июня.

Источник: Псковская Лента Новостей