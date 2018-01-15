Сцена / Фестивали

Начинается видеотрансляция программы «Дело Луначарского»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Дело Луначарского», которая в эти минуты начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). Сегодня ведущий Дмитрий Волхонов предлагает поговорить о XXV Пушкинском театральном фестивале, который открывается в Пскове с 8 февраля.

Подробнее о программе фестиваля, его гостях и сюрпризах радиослушателям расскажут директор фестиваля Марина Николаева и его арт-директор, историк культуры, театральный критик Андрей Пронин.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72.

Трансляция завершена.