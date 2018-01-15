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Представлена афиша постановок Пушкинского театрального фестиваля для детей и семейного просмотра

С 8 по 19 февраля в Псковской области пройдет XXV Пушкинский театральный фестиваль. Одна из визитных карточек форума – насыщенность программы, позволяющая псковичам и гостям фестиваля выбрать спектакли и лекции по собственному вкусу.

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ТКД представляет постановки, рекомендованные для детей и семейного просмотра.

«Пушкин+. Евгений Онегин» 12+

10 февраля в 16.00 на малой сцене Псковского театра драмы ведущая актриса Электротеатра «Станиславский» (бывший московский Театр им. Станиславского) Елена Морозова представит моноспектакль «Пушкин+. Евгений Онегин». Морозова читает пушкинского «Евгения Онегина» за всех персонажей. Актриса меняет техники и жанры, но остается точной в передаче смысла «энциклопедии русской жизни». Смысловым центром этих «музыкально-поэтических чтений» становится седьмая глава пушкинского романа, целиком посвященная Татьяне Лариной: Татьяна приходит в дом Онегина, просматривает книги с его пометами, оказывается в Москве на «ярмарке невест», встречает генерала Гремина…



Актриса Елена Морозова, возможно, уступает в популярности некоторым так называемым «звездам», но в профессиональном театральном сообществе России ее актерская репутация чрезвычайно высока. Морозова сыграла множество ролей на разных сценах столицы, в том числе в самостоятельных проектах, а также в спектаклях Бориса Юхананова, Константина Богомолова, Филиппа Григорьяна, Теодороса Терзопулоса, Кирилла Серебренникова, Александра Огарева, Романа Виктюка, Владимира Мирзоева, Явора Гырдева, Льва Дурова и др. Актриса снимается в кино и телесериалах. Сейчас актриса номинирована на соискание премии «Золотая маска». Встреча с ее удивительным, загадочным талантом будет хорошим подарком для псковского зрителя.

Билеты на спектакль: http://pushfest.ru/events/172

«Дурацкие дети. Леля и Минька» 12+

11 февраля в Медиахолле театра состоятся два показа спектакля, созданного по рассказам Михаила Зощенко, который представят актеры Центра имени Мейерхольда (Москва).

Маленькие зрители увидят забавные приключения брата и сестры. А их родители погрузятся в теплую атмосферу воспоминаний о собственном детстве. Камерный формат спектакля, использование «хоум-видео» и живой аккомпанемент фортепиано создают доверительное и задушевное настроение. Спектакль, основанный на тексте столетней давности, ставит перед зрителем интересный вопрос: где золотая середина в воспитании, как выбрать между железной дисциплиной начала XX века и современными теориями, предоставляющими ребенку полную свободу?

Спектакль номинирован на соискание Национальной театральной премии «Арлекин» как один из лучших российских спектаклей для детей в театральном сезоне 2016-2017 годов.

Билеты на спектакль: http://pushfest.ru/events/149

«Пушкин и деньги» 6+

15 февраля московский «Театр.doc» представит на малой сцене спектакль «Пушкин и деньги». Это первая серия образовательного театрального сериала «Слово и вещь», рассказывающего детям об известных писателях, об их отношениях с материальным миром, об их привязанностях к тем или иным вещам. Это увлекательный рассказ о прозаических вещах. Сколько во времена Пушкина стоили аренда квартиры, платье невесты, дуэльные пистолеты, обед в придорожном трактире? И хватало ли Александру Сергеевичу его жалованья в пять тысяч рублей в год? Вы сможете решить для себя - стоит ли три года добиваться руки бесприданницы, как перехитрить тещу и надо ли избегать встречи с правоохранительными органами, если на кону - последняя встреча с лучшим другом. Это спектакль для семейного просмотра, он интересен и взрослым, и детям, которые получают возможность окунуться в обстоятельства времени и повседневную жизнь того, кого принято называть «нашим всем».

Билеты на спектакль: http://pushfest.ru/events/169

Напомним, что в афише фестиваля также представлены лекции, творческие встречи и выставки.