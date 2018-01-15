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Программа 25-го Пушкинского театрального фестиваля будет более комфортной для зрителя - Андрей Пронин

Арт-директор Пушкинского театрального фестиваля, историк культуры, театральный критик Андрей Пронин сделал выводы из Пушкинского театрального фестиваля 2017 года. Об этом он заявил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM).

Он признался, что фестиваль 2017 года оставил у него смешанные ощущения. «Какие-то выводы я сделал, какие-то - нет. Посмотрим, что получится на 25-м», - сказал Андрей Пронин.

Он подчеркнул, что в прошлом году хотел привезти на фестиваль спектакли по Пушкину, но именно они вызвали неоднозначную реакцию. «В этом фестивале таких постановок (по Пушкину - прим. ред.) меньше. Здесь (в Псковской области - прим. ред.) трепетно относятся к Пушкину и юмора в его сторону не принимают. Все спектакли по Пушкину этого года свободны от режиссерской трактовки», - подчеркнул арт-директор фестиваля.

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По его мнению, программа 25-го Пушкинского театрального фестиваля будет более комфортной для зрителя. При этом организаторы хотели «не потерять качества, свежести и новизны» постановок.