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Сцена / Фестивали

Андрей Пронин: Есть отдельное удовольствие - смотреть на Пересильд

19.01.2018 13:58|ПсковКомментариев: 14

Спектакль «Каштанка» режиссера Юлии Пересильд, который 8 февраля откроет 25-й Пушкинский театральный фестиваль, будет любопытным. Спектакль со знаком качества. Такое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) высказал арт-директор Пушкинского театрального фестиваля, историк культуры, театральный критик Андрей Пронин.

По его мнению, Юлия Пересильд - «одна из лучших московских актрис нового поколения, настоящий виртуоз». «Даже в плохих спектаклях она играет замечательно, есть отдельное удовольствие - смотреть на Пересильд. Когда человек так владеет актерской профессией, он может ставить», - убежден Андрей Пронин.

Кроме того, в рамках фестиваля будет показан еще один псковский спектакль - «Метель» режиссера Алессандры Джунтини, билеты на который почти раскуплены.

Источник: Псковская Лента Новостей
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