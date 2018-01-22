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Государственный Театр Наций вновь удивит псковскую публику

Один из самых известных в России театров - Государственный Театр Наций - представит сразу два спектакля в рамках программы XXV Пушкинского театрального фестиваля.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ТКД, первой на большой сцене покажут постановку «Наше все…Бродский». Оригинальный моноспектакль включает в себя чтение стихотворений Бродского под аккомпанемент русских народных инструментов. Представит спектакль молодой актер Дмитрий Сердюк (Театр Наций, Московский драматический театр «На Малой Бронной»). В репертуаре Театра Наций Дмитрий Сердюк также занят в спектаклях «Сказки Пушкина» Роберта Уилсона, «Укрощение строптивой» Романа Феодори, «Честный аферист» Искандера Сакаева.

Цикл «Наше все…» был придуман художественным руководителем театра Евгением Мироновым в год литературы и включал в себя порядка семи спектаклей. В настоящее время цикл продолжает жить и расширяет свою программу. По словам задействованных в нем артистов, подобный жанр является очень востребованным у театральной публики, поскольку позволяет на многие знакомые произведения известных и всеми любимых авторов взглянуть по-новому, прочувствовать произведения и открыть автора с другой стороны. Музыкальный аккомпанемент погружает зрителя в атмосферу эпохи и превращает слушания в необычный спектакль.

Вторым спектаклем, представленным псковской публике, станет широко известная постановка по мотивам пьесы Александра Островского «ГрозаГроза». Театральный режиссер Евгений Марчелли, являющийся Заслуженным деятелем искусств Российской Федерации, лауреатом премии «Золотая маска», обладателем титула «Лучший режиссер российской театральной провинции», привезет в Псковский театр драмы целое созвездие актеров. Главную роль - роль Катерины Кабановой - исполнит виртуозная актриса, уроженка Пскова, Юлия Пересильд. Яркая, эмоциональная постановка, в которой прозвучит саундрек группировки «Ленинград», удивит самого искушенного зрителя.

Напомним, что XXV Пушкинский театральный фестиваль пройдет в Пскове с 8 по 19 февраля. Откроет фестиваль постановка Юлии Пересильд «Каштанка».